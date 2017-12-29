北京互通卡明日起可畅行京津冀 不支持透支

人民网北京12月29日电 （朱江）记者今日从北京市政交通一卡通有限公司获悉，自12月30日起，北京轨道交通将纳入京津冀互联互通应用范围。这意味着市民凭借印有“交通联合”标识的北京互通卡即可畅行北京公交、地铁，以及京津冀互联互通线路，真正实现“一卡走遍京津冀”。

北京市政交通一卡通有限公司技术总监刘敬光接受记者采访时表示，自12月30日起，市民持印有“交通联合”标识的北京互通卡可在北京区域互联互通公交线路（不含定制公交商务班车、快速直达专线等线路）以及轨道交通线路刷卡乘车，并可享受现行公共交通刷卡优惠。与此同时，北京互通卡还可应用于其他互联互通城市指定线路，但具体应用需以当地政府及运营企业发布的使用范围及票制票价政策为准。

资料图：印有“交通联合”标识的北京互通卡。

刘敬光介绍，北京互通卡最早于2015年12月正式亮相，发行之初在北京地面公交139条互联互通线路试运营。在交通运输部交通一卡通互联互通工作要求下，京津冀交通一卡通互联互通工作不断推进，逐步完成了京津冀区域中心和一卡通系统的完善工作，并完成了北京市域内剩余737条公交线路，以及轨道交通全路网AFC系统的升级改造工作，从而实现京津冀交通一卡通互联互通在地面公交、轨道交通路网的全覆盖。

“北京互通卡以押金、销售两种方式发行。”刘敬光指出。不同于普通一卡通，北京互通卡的应用主要集中在交通领域，暂不涉及商业消费及市政服务，其适用对象为在京津冀三地及全国互联互通城市间有频繁出行需要的群体，此类用户可针对自身的出行需求选择办理，在办理时需认准卡片“交通联合”标识。

目前，北京一卡通自营服务网点及指定北京公交集团、北京地铁、京港地铁合作网点均可受理北京互通卡押金卡的申办和充值业务，用户在办理时需交纳20元押金和不低于20元的首次充值款，退卡时押金及卡内余额均可退还。另据悉，为方便用户了解北京互通卡的使用规则，北京市政交通一卡通有限公司特别制作了《北京互通卡服务指南》折页配合发行，用户在办理时可免费领取。

“由于各城市通卡公司的服务规范、技术设定和运营管理规则不尽相同，北京互通卡的发卡、人工充值、退卡退资业务不可异地办理。如用户有在线充值需求，可下载“北京一卡通”App，利用支持NFC功能的手机对其进行在线贴卡充值。目前，在线充值的用户暂时还需携带手机及卡片至一卡通东直门、西单或北京南站营业厅领取等额发票，待一卡通电子发票上线后即可在线申领。”刘敬光如是说。

资料图：市民排队刷卡出站。

刘敬光表示，另需注意的是，北京互通卡不支持透支使用，用户在使用过程中需注意卡内余额情况。乘坐公交时，卡内余额须大于等于当次乘车上车站点至最远端站点的刷卡折后票价；持卡乘坐地铁时，卡内余额则须大于等于单程最高票价，方可刷卡乘车。

北京市政交通一卡通有限公司客户服务部经理王茜介绍，北京互通卡在轨道交通的全面运行，为广大乘客特别是在京津冀三地有频繁出行需求的群体带去了更多便利，用户可针对自身出行需求选择办理。

“而长期生活在北京的居民则无需将手中的一卡通更换为互通卡，因一卡通不仅可享受北京市内全面交通优惠政策、支持透支使用，还具有商业消费、市政服务等多重增值服务功能，在使用领域上更为广泛。”王茜称。

(责编：朱江、仝宗莉)