原标题：财政部首发地方预决算公开度排行榜 上海山东领先

新华社北京12月29日电（记者 韩洁）财政部29日首次对外发布“2016年度地方预决算公开度排行榜”，上海和山东分别以总分超过99分居前两名。

这份涵盖全国36个省、自治区、直辖市、计划单列市的排行榜是财政部首次对各地政府及部门预决算公开情况进行量化打分，旨在强化社会监督，鼓励先进、督促后进，建立地方预决算公开工作长效机制。

财政部监督检查局有关负责人介绍，财政部以预算法和有关预决算公开的制度文件为依据，建立完善了地方预决算公开度评价指标体系。该体系以专项检查结果为基础，区分预决算公开的公开率、及时性、完整性、细化程度、公开方式以及真实性等因素，通过软件系统打分，最终形成了“2016年度地方预决算公开度排行榜”。

这份排行榜，分别列出了各地政府预决算公开度分数和部门预决算公开度分数，二者平均值构成了最终的地方预决算公开度。从2016年情况看，有21个地区的地方预决算公开度分数超过90分，最低分数不足80分。

财政部监督检查局有关负责人说，2015年-2017年，财政部连续三年组织财政部驻各地财政监察专员办事处及地方政府财政部门，在全国范围内开展了地方预决算公开情况专项检查。

结果显示，经过财政部的检查督促、政策引导和地方积极整改，地方预决算公开工作总体情况出现根本性好转。地方26.1万家预算单位中，未公开部门预算和未公开部门决算的单位大幅减少，分别由2015年的3.7万个和5.6万个，下降到2016年的737个和778个，平均降幅为98.3%。

这位负责人表示，目前，地方预决算公开工作仍然存在一些问题。下一步财政部将以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标，以预决算公开情况专项检查为依托，坚持问题导向，重点关注决算信息真实性，狠抓督促整改，全面推进地方预决算公开工作再上新台阶。

(责编：赵爽、李栋)