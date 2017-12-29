原标题：茅台出厂价时隔5年提价18% 不会明显推高零售价格

茅台出厂价时隔5年提价18%

业内认为：不会明显推高零售价格

广州日报讯 (全媒体记者林琳)时隔5年3个月，茅台再次提价了！昨日，贵州茅台(600519)称将于2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右，飞天茅台出厂价提高至969元/瓶，当日股票涨幅8.21%，股价涨至718.69元，白酒上市企业股票全线“飘红”。业内人士认为，茅台出厂价涨价可能引发个别白酒品牌的出厂价水涨船高。

超过了市场人士预期涨幅

据报道，茅台集团董事长袁仁国在昨日的公开场合表示：“稳住价格，稳住市场基础，稳住市场占有率。”

此为贵州茅台自2012年9月1日提价以后首次提高出厂价，“茅台提价是市场的一致预期。”不过，对于提价幅度，市场人士反应各有不同。否极泰基金的基金经理董宝珍称，2012年的提价幅度为30%，时隔5年后，有的市场人士认为茅台飞天的市场价格已经达到1500元／瓶左右，本地提价幅度应该会超过20%，18%的幅度弱于市场预期。在他看来，“从茅台提价的历史看，大概每年价格提升13%左右，而据我观察，如果连续4年以上不提价，一般提价幅度超过40%，因此18%不算高。”

中国食品产业分析师朱丹蓬则表示，自己在年中接受广州日报全媒体记者采访时曾提过茅台今年应该会提价，但预期涨幅在5%~8%，18%的幅度出乎意料。

茅台涨价，业内众说纷纭，有的认为涨得理所当然，有的担心为白酒市场带来负面影响，引发白酒新一轮上涨。“这次提价是多种因素的叠加造成的。”亮剑咨询总经理牛恩坤表示，茅台敢提价就是出厂价和零售价的空间过大，另外是产量有限，“至于他们提价的策略，我认为目的是保持行业第一的位置。”

董宝珍认为，茅台具备了提价的条件，在2018年来到之前提价，就是给投资人、渠道商一个明确的预期，好安排全年供货。在他看来，目前茅台的渠道利润太高，茅台飞天原出厂价819元，渠道零售价在1500元以上，利润达到80%~90%，18%的出厂价涨幅对此影响应该不大，预测不会明显推高零售市场价格。

不过朱丹蓬认为：“茅台唯一虚的就是股价。”

董宝珍认为，股市已预期了茅台的提价，如今提价消息明朗，应该不存在大规模推升价格的现象：“资本市场既靠基本面也靠预期。”他认为，可以在春节后一周观察市场做出判断。

茅台价格上涨会引发新一轮的白酒涨价潮吗？牛恩坤分析称，前几年一二线白酒品牌的策略是“争当第三”，出现“茅五剑”“茅五洋”的说法，而如今开始“争当第二”，不少品牌都借茅台来彰显自己的价值，因此高开低走是一、二线品牌常用的策略手段。

基金观点

一线白酒提价 打开了二线白酒价格空间

茅台宣布明年起适当涨价，平均上调幅度18%，那么白酒行业后市如何？

对于一线白酒的提价，华商基金研究员高大亮表示，这显示出企业对于白酒行业景气度有着充分的信心，同时也给予了市场很强的价格信心。一线白酒提价，则打开了二线白酒的价格空间，对于二线白酒是利好因素。

高大亮认为，投资者要随时关注一线白酒批发价格的变化，短时间的价格暴涨是对消费者和渠道的双重损害，对于行业的发展是不利的。目前已有企业出台了相关政策来监管价格，具体还要看一季度的控价效果。

广州日报全媒体记者 刘幸

(责编：赵爽、李栋)