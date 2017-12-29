国土部：2000国家大地坐标系升级转换完成

人民网北京12月29日电 据国土资源部网站消息，中国地质调查局在京举办2000国家大地坐标系转换工作座谈培训会。会议透露，地质调查领域2000国家大地坐标系升级转换工作已完成，2018年新开设的地质调查项目将全部采用2000国家大地坐标系进行作业。自2018年7月1日起，地质调查项目中的数据采集、管理、应用和服务等将全面采用2000国家大地坐标系。

2000国家大地坐标系，是经国务院批准使用的新一代国家大地坐标系（CGCS2000）。推广使用新坐标系，有利于提高国家空间基准的自主性和安全性，以及保证地理信息资源的完整性和一致性。该坐标系于2008年7月1日启用，预期用8～10年时间完成现行国家大地坐标系向2000国家大地坐标系的过渡和转换。

2014年以来，中国地质调查局总工室、发展研究中心联合国家测绘地理信息局基础地理信息中心、中国测绘科学研究院等启动地质调查领域坐标系升级转换的前期研究与探索，并相继开展了技术方法研究、实施方案设计、野外验证与软件开发等工作。通过海量计算研究，联合研究团队完成了全国范围1954年北京坐标系和1980年西安坐标系向2000国家大地坐标系坐标转换改正量的计算工作；在此基础上，结合地质调查成果空间数据的基础空间信息情况，开展了地质领域2000国家大地坐标系转换工具软件研制，并借助工具软件完成了大比例尺核心地质调查成果数据的坐标升级转换，实现了现行坐标系下的各类地质调查成果与2000国家大地坐标系的坐标系转换和有效衔接，掌握了数据坐标转换升级作业能力，可有效支撑基于现代空间信息的基础地质与资源环境调查工作。

据悉，今后大比例尺核心地质调查成果数据将由中国地质调查局发展研究中心（全国地质资料馆）提供坐标升级转换成果数据服务；非核心大比例尺地质调查成果数据采取“随用随转”的方式，由中国地质调查局发展研究中心向使用者提供技术支持；新开展的地质调查野外工作全面采用2000国家大地坐标进行作业。（朱江）

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