全国农业会议谈乡村振兴:不仅着眼经济 更要整体发展

人民网北京12月30日电 （记者李彤）“三农”工作历来受到高度重视，党的十九大提出实施乡村振兴战略，再次释放重农强农信号。从城乡发展一体化到乡村振兴，哪些新问题得到了回应？乡村振兴怎样谋划、如何实施？

乡村振兴是新时期农业农村经济工作的总抓手

近期召开的全国农业工作会议，将乡村振兴战略作为新时代农业农村经济工作的总抓手。农业部部长韩长赋表示，实施乡村振兴战略既有目标导向，又有问题导向。目前农村还有约六亿人，农业在国民经济中的基础地位没有变、农民是最需关怀的最大群体没有变、农村是全面建成小康社会的短板没有变。

“城乡发展不平衡、农村发展不充分，是新时代我国社会主要矛盾的突出表现。”韩长赋说，农产品供给的数量和质量不平衡，农业的质量发展不充分；农业生产的规模与效益不平衡，农业的效益实现不充分；农业的生产与生态功能不平衡，农业的生态功能发挥不充分；各类经营主体发展不平衡，小农户分享农业现代化成果不充分。这些都是实施乡村振兴战略要解决的新问题。

记者梳理发现，党的十九大提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的实施乡村振兴战略总要求。相对于十六届五中全会提出的社会主义新农村建设，内涵更加丰富，回应了群众期待。

“实现乡村振兴，不仅要经济振兴，还要在政治、文化、社会、生态等各方面发力。”韩长赋表示，产业兴，百业兴，产业兴旺是乡村振兴的重点。要做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业和乡村旅游业、乡村服务业、乡土特色产业、乡村信息产业，培育农业农村发展新动能。

他说，要从农业内外、城乡两头共同发力，探索促进资本、技术、人才等要素向农业农村流动的有效措施，培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件，并在产业发展进程中促进其他方面发展。

进一步向“三农”倾斜资源提供保障

党的十九大报告提出乡村振兴战略的同时，明确要“坚持农业农村优先发展”，这是顺利实施乡村振兴战略的前提保障。

韩长赋表示，落实农业农村优先发展，要在干部配备、要素配置、资金投入、公共服务等方面进行制度性安排，进一步向“三农”领域倾斜资源。今后一个时期，实施乡村振兴战略是总抓手，推进农业供给侧结构性改革是主线，优化农业产能和增加农民收入是目标。

要坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快转变农业生产方式，推进改革创新、科技创新、工作创新，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力发展新主体、新产业、新业态，推进质量变革、效率变革、动力变革，加快农业农村现代化。

“适应高质量发展要求，我们的思想观念、方式方法、政策措施、资源配置、绩效评价等都要随之调整。” 韩长赋说，当前我国经济由高速增长阶段转为高质量发展阶段，农业农村经济发展也面临这一现状，要加快推进农业由增产转向提质。这涉及到产品质量、品牌、销路和国际竞争力，要做到经营效益高、农民收入好，发展方式优、生态环境美，全面振兴乡村发展。

(责编：王仁宏、崔东)