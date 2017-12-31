长江学者热议2018年中国经济:民间投资回暖 增速6.8%左右

清华大学经济管理学院教授、教育部长江学者李稻葵在论坛上发言

人民网北京12月31日电（记者贾兴鹏 实习生尹丽娜）“未来33年，中国经济将保持3-6%的持续稳定增长，创造世界经济发展的真正奇迹。”日前，清华大学经济管理学院教授、教育部长江学者李稻葵在中央民族大学“长江学者（经济）论坛——2018年中国经济展望”上预测，2018年经济增速是6.8%左右。

论坛上，中国人民大学副校长、教育部长江学者刘元春，中央民族大学校长、教育部长江学者黄泰岩等多位专家对2018年经济进行了展望，称中国经济将持续稳定增长，战略性新兴产业新动能正在集聚、民间投资回暖将支撑我国经济稳中向好。

李稻葵认为，落实十九大精神和中央经济工作会议，2018年的第一件事是风险防控，主要是在金融领域，其中包括货币政策要保持稳定中性、稳健中性。“我的理解是2018年的金融政策以收缩为主，延续了过去两年的基本走势。”

第二件事是要补短板，补短板重点放在精准扶贫，因为2020年要全面建成小康社会，而不是人均GDP翻一番。因此，短板就是扶贫。李稻葵认为，2018年的第三件事就是环境治理，要把环境治理放到一个很高的位置。

“民间公司增长速度明年有望回到8%，”李稻葵表示，民间投资推动新增长，这是明年中国经济能否实现高质量增长的最大看点。

“2018年，将继续推进供给侧结构性改革，实现发展方式转变、经济结构优化和增长动力转换任务既紧迫，也更需要坚持稳中求进。”黄泰岩表示，战略性新兴产业新动能正在集聚、民间投资回暖将支撑中国经济稳中向好。

刘元春也认为，今年经济超预期的运行，主体来源于连续稳增长政策的积累效应，因此目前的企稳依然是政策性的产物，“2018年的政策，不会采取大水漫灌的方式，而是微调预调的方式进行。”

刘元春表示，2018年的债务问题，尤其是新兴经济体债务的过快增长已成为全球经济能否持续复苏面临的最大问题。“最让人担忧的是非金融公司部门的债务，目前可能已经达到了170%。”

刘元春说，发达经济体面临新一轮的金融泡沫，尤其是美国经济中的利率开始抬升，资产价格的重估效应会逐步显示出来。此外，全球的投资增速低迷、发达经济体逆经济市场化政策倾向明显也是世界经济仍然很脆弱的标志。

“2018年要坚持以人民为中心的发展思想，守住民生底线。” 北京大学校长助理、教育部长江学者黄桂田认为，就业是民生之本，我国就业形势基本稳定，但是供给侧结构性改革、产业转型升级和新技术、新经济迅速发展等多重转型带来的就业结构性问题值得关注，未来要把更高质量和更充分就业作为就业工作重点。

中央民族大学校长、教育部长江学者黄泰岩在论坛上发言

“处理当前我国面临的问题急不得、慢不得，最为重要的是急不得。”多位教育部长江学者认为，无论从所处的全面小康决胜期，还是经济周期变化，以及创新驱动和协调发展经济发展新动能的培育和形成来看，完全有信心相信2018年中国经济会持续稳定增长。

据了解，在中央民族大学举行的长江学者（经济）论坛——2018年中国经济展望”论坛，旨在通过搭建长江学者的学术交流平台，以面临的问题为导向，以解决问题为目的，推进中国特色社会主义经济学体系构建和服务国家战略。

此次论坛还邀请了辽宁大学东北振兴研究中心主任林木西教授、南京大学校长助理范从来教授、北京师范大学经济与工商管理学院院长赖德胜教授、厦门大学经济学系主任龙小宁教授等共8位长江学者。

据悉，论坛由中央民族大学经济学院院长张丽君教授、中国人民大学中国经济改革与发展研究院常务副院长高德步教授主持。

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