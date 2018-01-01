2017年制造业PMI稳中向好（财经观察）

河北三丰航空科技发展有限公司技术人员在调试多旋翼无人机。
国家统计局、中国物流与采购联合会2017年12月31日联合发布数据，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，比上月回落0.2个百分点，但仍达到年均值水平。专家表示，2017年经济运行中的积极因素不断累积、作用凸显，企稳态势巩固，向好发展态势进一步明显。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值为51.6%，明显高于2016年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显。
国务院发展研究中心研究员张立群表示，PMI指数连续15个月保持在51%以上较高水平，综合研判，未来经济将保持平稳运行。
中国物流信息中心分析师陈中涛说，从PMI企业调查来看，企业效益明显转好，有效带动了就业。从业人员指数全年各月均保持在49%以上，处在近年来的较高水平。
优质高端供给增长对推动制造业整体上升的作用日益突出。作为实体经济发展新动能的装备制造业、高技术产业稳步快速发展，其PMI指数全年平均水平分别为52.7%和53.4%，高于上年1.7和1.4个百分点。
调查还显示，一些新问题、新现象值得关注。伴随着原材料价格上涨，企业成本有所上升；局部性和阶段性的能源与原材料供应紧张；伴随着企业加快转型升级、创新发展，出现了结构性的用工矛盾。
当天发布的数据还显示，12月份中国非制造业商务活动指数为55%，环比上升0.2个百分点，继续高于临界点。中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，从非制造业主要指数变化看，2017年市场需求向好发展，市场主体活力有所增强，经济增长新动力持续强劲，实体经济较为活跃，高质量发展基础较为坚实。
（新华社北京2017年12月31日电 记者赵文君、陈炜伟）
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