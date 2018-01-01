元旦假期带火旅游市场

本报北京电 （记者赵 珊）记者从国家旅游局获悉，综合中国旅游研究院居民出游意愿调查和历年元旦假日旅游市场特征，专家们指出：2018年元旦假日居民出游意愿强烈，都市周边休闲游市场逐渐升温，温泉、滑雪等特色旅游产品预订火爆。
元旦旅游市场呈现以下3个特点：
周边短途游占据元旦假日出游的主流。调查显示，2018年一季度居民总体旅游意愿达到83%，其中选择1月份出游的超过1/4。元旦假期时间较短，多数居民假日期间将选择周边短途游，自驾车成为首选交通工具。阖家团聚仍是重要的假日主题，父母和孩子、儿女和老人共同出游人数增多，家庭游、亲子游备受青睐。随着气温降低，老少皆宜的温泉度假旅游产品普遍热销。
全国旅游市场“南下北上”空间特征明显。元旦期间，反季温暖游和冰雪游热度较高，以“避寒”为主题的南方旅游目的地热度不减，滑雪、滑冰、赏雪等冰雪特色主题游则为北方地区带来大量游客。调查显示，三亚、哈尔滨、厦门、杭州、张家界、昆明、北京等在全国元旦假日热门旅游目的地中排名靠前。
假日旅游将拉动消费持续增长。旅游已经成为满足广大人民对于美好生活向往的重要途径，假日旅游休闲度假成为居民的生活刚需。游客在假日旅游的过程中不止追求简单的观光游览，更加注重服务质量和旅游体验，舒适度高、体验性强的深度旅游线路受到广泛关注。线下新零售发展持续活跃、节日优惠活动延续，元旦至春节前亲友聚会、公司团建活动增多，假日期间旅游对消费的拉动作用更为显著。
国家旅游局向广大游客发布元旦假期错峰出行、理性消费、合理维权等提示。游客可以根据各景区发布的预订信息，选择前往非热门的旅游目的地。有条件的游客，可以选择利用带薪休假“拼假”远游以获得更好的旅游体验。旅游维权或遇紧急情况可拨打12301国家旅游服务热线。
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