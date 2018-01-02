西藏农牧民收入超万元 去年全区十四万人脱贫

本报拉萨1月1日电 （记者邓建胜）刚刚过去的2017年，西藏自治区农牧民人均可支配收入达到创纪录的10367元，同比增长14%，远高于自治区同期GDP和城镇居民收入的增幅。去年，全区14万贫困人口脱贫，25个贫困县区达到脱贫摘帽标准。

统计显示，2017年西藏自治区主要经济指标增幅居全国31个省份前列。过去一年，西藏自治区按照党中央、国务院的重要部署，攻坚克难、开拓进取，各项主要指标呈现稳中有进、稳中向好的态势。2017年，西藏全社会固定资产投资2003亿元，同比增长21%，城镇居民可支配收入达到30582元，同比增长10%。1月至11月底，全区累计发电量达53.94亿千瓦时，同比增长13.7%。

西藏地处高寒，农牧区基础设施差，长期以来农牧民收入水平较低，民生领域欠账多，至2012年底，西藏农牧民人均可支配收入仅有5697元，为当年全国农村居民人均可支配收入的七成。

党的十八大以来，党中央出台系列优惠政策大力改善西藏农牧区的生产生活条件、提高民生保障水平，农牧民收入一直保持两位数的高增长，农牧区贫困人口从2012年底的103万人下降到目前的47.9万人。2016年至今，西藏自治区实施了1500多个产业扶贫项目，直接带动10万余人脱贫、让20多万人受益；安排生态补偿岗位70万个，使70万农牧民每人每年至少获得3000元工资性收入。

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 04 版）

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