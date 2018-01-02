元旦假期全国接待国内游客1.33亿人次

本报北京1月1日电 （记者王珂）元旦假期，全国旅游市场运行平稳、供给充足、喜庆祥和，经国家旅游局数据中心综合测算，元旦期间，全国共接待国内游客1.33亿人次，同比增长11.08%，实现国内旅游收入755亿元，同比增长11.22%。

旅游市场持续火热，各地游客出行方式以中短途为主，都市周边游、郊区休闲游、乡村体验游等占据主流，自驾游比例较高。从目的地分布看，全国旅游市场南下北上趋势相对明显，冰雪游、温泉游、避寒游等主题是热点。

除传统热门旅游目的地外，体育旅游、游学旅游、工业旅游等以“旅游+”方式打造的新产品、新业态成为假日旅游“新潮流”。江苏省泰州中国古井博物馆开馆，带领学生游客穿越古代，体验古井民俗文化，假日期间人流如织；安徽省合肥荣事达工业旅游基地迎来大批学生游客，淮南八公山半程马拉松比赛吸引了众多马拉松爱好者。

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 10 版）

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