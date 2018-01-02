2018国际形势展望：全球经济迎来“换挡提速”

在经历2008年国际金融危机以来的漫长复苏期后，全球经济终于在2017年迎来近10年最大范围的增长提速，这让人们在谈论全球经济未来时有了更多信心。随着2018年的到来，看涨全球经济俨然成为普遍共识，甚至有观点认为，全球经济有望在新的一年中进入繁荣期。

当然，2018年，全球经济迎来的也是继续攻坚克难的一年。全球经济的强劲增长能否抵御贸易保护主义的“逆风”？美国选择“本国优先”的政策转向将让全球各个经济体面临哪些新变数？作为主要引擎的中国经济又将给全球带来怎样的利好？2018年，对于全球经济而言，机遇与挑战共存。

全球经济切至“增长快挡”

保护主义“叫板”开放合作

相比过去几年的谨慎与悲观，在展望2018年全球经济走势时，众多国际机构不约而同发出看好之声。

在最新发布的《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织将全球经济增长预期上调0.1个百分点，至3.7%。世界银行则预计称，2018年全球经济增速将从2017年的2.7%升至2.9%。联合国日前发布的《2018年世界经济形势与展望》报告也认为，2018年全球经济将继续保持增长态势。

“全球经济出现明显的复苏迹象，经济增长的基本周期已经启动。目前，全球经济处于一个新周期的起点上。”中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才在接受本报记者采访时分析称。

信心很大程度上源自2017年全球经济超预期的亮眼成绩单。在2008年国际金融危机过去近10年之后，全球经济终于从“危机慢挡”换入“增长快挡”。然而，同样是在2017年，一些问题显露端倪，日渐严峻，让人们在看好新一年全球经济整体表现的同时，不敢过于乐观。

一个很大的担忧是，2018年，全球经济恐怕难以回避开放合作与保护主义这两股力量的正面碰撞与上下较量。

对于2017年的全球经济而言，最大的坏消息或许就是全球最大经济体出现根本性“转身”。自新任总统特朗普执政以来，以“美国优先”为基本立场，美国从跨太平洋伙伴关系协定、巴黎气候协定等数个多边机制中相继“退群”，并且试图主导北美自由贸易协定，修改世界贸易组织规则，自由化和全球化进程遭遇强劲“逆风”。

“2018年，保护主义会继续复杂化。面对中国等新兴经济体‘弯道超车’，西方发达经济体感到竞争压力明显上升，可能会频频出手，甚至可能联手。同时，世界贸易组织多边贸易体制将受到挑战。”中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英在接受本报记者采访时分析称。

徐洪才也认为，随着2018年主要发达经济体经济复苏，底气更足，贸易保护主义可能进一步强化。

对此，国际货币基金组织、国际清算银行等组织纷纷警告称，一旦全球保护主义情绪进一步加剧，将导致全球政策协调的难度加大，进而拖累全球生产率和经济增长。

不过，一些区域性自贸谈判的向前推进让人们相信，开放合作仍是全球经济不可逆转的主流。2017年11月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）首次领导人会议在菲律宾举行，确定了《RCEP协定框架》，为自2012年11月正式启动的谈判确定了更明晰方向。更早时候，日本和欧盟这两大发达经济体也正式签署自贸协定。

“2018年，进一步深化国际合作将仍是总体趋势。”徐洪才说。

陈凤英也认为，虽然在新的一年，国际贸易形势可能面临严峻挑战，贸易摩擦风险增大，但实际的国际贸易额不会受太大影响。“可以看到，在世贸组织提出起诉的整体贸易额还是很小。”

中国“引擎”依然稳健

“美国优先”带来变数

联合国发布的《2018年世界经济形势与展望》显示，2017年，全球经济增长的1/3依仗中国。作为全球经济增长的主要推动力，中国经济在过去一年表现出众，为全球提供满满正能量。

2018年，对于全球经济而言，中国经济依然将是注入信心的“压舱石”和提供动力的“主引擎”。

日前，世界银行、国际货币基金组织、经济合作与发展组织等纷纷上调对于2018年中国经济增速的预期。诸多国际机构最新研究普遍预测，2018年中国经济将继续保持强势增长，经济企稳和再平衡进程的持续推进将吸引更多海外投资者。

一些分析认为，2018年，步入新时代的中国经济有望在3个维度实现质变，即周期演进呈现新韧性、改革开放挺进新纵深、全球治理创造新机遇。

“2018年，中国经济在合理区间内运行问题不大，信心很足，更多的注意力将放在供给侧结构性改革方面，关注质量的提升。”徐洪才认为，中国经济在维持平稳增长的同时，将在动能培育方面继续发力，成为一个新亮点。此外，进一步深化改革，在防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治这三大攻坚战中取得明显成效，也将是2018年中国经济的一个重要看点。

在国际货币基金组织首席经济学家奥布斯特菲尔德看来，“中国的好消息对于全世界都将是好消息”。

与此同时，作为全球经济增长的另一重要驱动力，美国在新的一年带给世界的可能将是更多变数。2017年，美国经济出现回升。2018年，这种向好态势能否持续？分析认为，两方面因素将对美国经济形成挑战，一是特朗普政府经济政策带来的不确定性，二是美联储货币政策逐步收紧可能带来的潜在政策风险。

2017年底，美国国会参议院通过30年来最大规模的减税法案，美联储也启动年内第3次加息。“美国税改将吸引全球资本回流美国，刺激美国经济，因此2018年美国经济相比今年不会太差。”陈凤英说。

美国投资银行美银美林也预测称，2018年美国经济将增长2.4%，高于2017年的2.2%，税改方案将令美国经济增速提高0.3个百分点。

然而，对于全球经济而言，风险也将随之而来。美银美林认为，随着美国税改法案落地，对美国经济增长的潜在影响开始凸显，2018年一季度美联储加息节奏可能进一步加快，美元指数将出现较大幅度波动，这就意味着新兴市场将面临更多不确定因素。

“美国的减税、加息会对全球资本流动和产业分工产生冲击，这是毫无疑问的。”徐洪才说。

陈凤英认为，特朗普政府的经济政策转向，还会使2018年世界经济关系更加复杂。

目前看来，2018年，美国给世界带来唯一可确定的是，特朗普政府将让美国更为“自我”，而全球经济将因此面临更多不确定性。

发达经济体继续回暖

新兴经济体接受挑战

对于大部分西方发达经济体来说，2017年是相对轻松的一年。

2017年，此前美国“一枝独秀”的复苏格局向美、欧、英等发达经济体增长趋于同步转变。欧元区出现10年来最强劲的扩张，欧洲各国逐渐走出欧债危机的泥潭，迎来久违的共同增长。日本则在量化宽松的路上越走越远，经济出现小幅增长。路透社称，2017年，欧元区和日本的经济表现超出前一年的预测。

“2018年，西方经济体整体都会有一个平稳的增长。”陈凤英说。

国际咨询公司HIS Markit预测，2018年欧洲估计将迎来2.2%的经济增长佳绩。而受惠于外销、内需以及2020年东京奥运会基础建设投资，日本新一年的经济增长率将达1.2%。

在发达经济体延续回暖态势的同时，新兴经济体经济则将迎来更具挑战性的一年。

一些分析认为，2018年，新兴经济体可能将面临三方面挑战，一是在反全球化浪潮涌现、国际贸易环境更为复杂的背景下，新兴市场贸易投资环境更加严峻，对其经济增长产生负面掣肘效应；二是新兴市场国家自身可能面临民粹主义和极端主义的蔓延风险，自身政治稳定受到影响；三是地缘政治风险居高不下。

还有统计显示，2018年新兴市场国家将有近20场选举，其中包括南非和印度尼西亚等较大的新兴市场国家。摩根大通分析师也指出，2018年拉丁美洲将迎来10多年来最为密集的政治事件日程表。政治因素或将成为新兴市场投资中一个不可估量的风险。

不过，对于新兴经济体的活力，各方依然普遍看好。国际货币基金组织预测，2018年新兴经济体和发展中国家经济增长率将进一步升至4.9%，达到5年来的峰值。其中，新兴经济体对全球经济增长贡献有望达到77%，较2017年上升2个百分点。

香港《南华早报》刊文称，2018年新兴市场的投资者将继续动摇，但不会受到惊扰，发展中经济体涨势犹存，将继续表现良好。

“随着石油、天然气等大宗商品价格回升，俄罗斯、巴西等新兴经济体受益匪浅。此外，‘一带一路’建设也将给新兴经济体和发达经济体提供更多合作空间。”徐洪才说。

陈凤英也认为，整体而言，新兴经济体仍是全球经济主要的贡献者。“2018年，这种格局不会发生太大变化。”

(责编：李栋、赵爽)