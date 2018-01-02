原标题：选座、订餐、约车 火车出行延伸服务越来越多

选座、订餐、约车、积分、换乘……如今，乘火车出行，享受的延伸服务种类越来越多。

2018年元旦，3天短假挡不住人们外出的兴致，誉满全球的中国高铁一片火红景象。据中国铁路总公司预测，2017年12月29日至2018年1月1日，全国铁路预计发送旅客3700万人次，同比增长7％。

“在12306网购票，自选的座位。”在西安高铁北站，正准备乘动车去成都的蒋韵告诉记者。这个元旦假期，因为西成高铁开通，川陕两地陡增了许多像蒋韵一样的旅客。

随着新建高铁次第开通，我国高铁已形成“四纵四横”网络，高铁与其他铁路构成的快速客运网已超过4万公里。铁路部门结合新线开通，于2017年4月16日、9月21日和12月28日，3次优化列车运行图，从速度到线路，使运输产品更适合旅客。

2017年9月21日，时速350公里“复兴号”首次在京沪线运营，受到市场热烈追捧，运行仅一个月即实现日发送旅客近59.2万人次，日均2万人次。

“西成高铁每天开行65对，平均每13分钟就有一趟动车组列车对开，调图以后，两地最快运行时间3小时28分。”西安北车站客运车间党总支书记李英说。

打开12306网站，旅客总会发现许多新惊喜。除了选座、订餐、约车和温馨服务（含查询、遗失物品查找、投诉和建议等），刚刚，又增加了一项新功能，2017年12月20日起，新推出“铁路畅行”常旅客会员服务，坐高铁可以办会员、攒积分、换车票了。

随着铁路网络不断扩大，我国西部地区人民群众的出行也将越来越便利。

2017年11月30日，全长402公里的拉萨至林芝段路基主体工程顺利完工。拉林铁路是中长期铁路网规划中川藏铁路和滇藏铁路的重要组成部分，被称作“最难建的铁路”，线路累计爬升高度超1400米，面临地形高差、板块强烈活动、隧道供氧不易等诸多大难题。

2018年元旦假期，拉林铁路全线一号重点工程巴玉隧道内，穿着防弹衣的建设者正在加紧施工。“巴玉隧道13037米，岩爆地段占94％，岩爆范围、强度和频率世界罕见，其风险和危害也列世界之最。”担负施工的中铁十二局集团拉林指挥部指挥长白国峰说。

拉林铁路预计2021年建成，届时将进一步完善区域铁路网结构，对促进西藏经济社会发展具有重要意义。

“进入新时代、建立新体制、展示新作为。”中国铁路总公司有关部门负责人指出，几年来，铁路部门采取各种措施提升服务质量，不仅提升了人民群众的出行体验，亦有效激发了企业市场经营活力。截至2017年10月底，全国铁路完成固定资产投资6256.4亿元，国家铁路旅客和货物发送量同比分别增长9.4％、13.3％。

(责编：仝宗莉、蒋琪)