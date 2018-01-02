原标题：2017年全国电影票房增至559亿元

2017年，国内电影市场明显回暖。2017年12月31日晚，国家新闻出版广电总局发布数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%，较2016年3%的票房增速大幅提速。

2017年年度票房排名前10的影片中，国产电影与进口电影占比相同，不过，国产电影总票房大幅超过进口电影。在多部国产电影背后，以上市公司为代表的资本方参与票房角力。业内人士表示，2017年，观众“口碑”效应对于电影作品的票房影响愈发明显，电影市场不再是导演、公司的内容输出市场，而是用户“口碑”效应主导的受众市场。

电影市场回暖

今年元旦小长假的票房也取得不错成绩。根据猫眼数据统计，截至1月1日下午，2018年元旦假期（2017年12月30日-2018年1月1日）实现票房11.69亿元（8.99+2.7），不足3天的票房较去年同期的6.83亿元明显增长。

电影市场回暖的现象，在2017年票房市场中表现得更为明显。新闻出版广电总局12月31日晚发布的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%。猫眼数据显示，2016年相较于2015年，中国电影市场票房增速仅为3%。

2017年，国产电影票房表现较为出色。新闻出版广电总局数据显示，去年我国国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%；票房过亿元影片92部，其中国产电影51部；13部国产影片票房超过5亿元，6部国产影片票房超过10亿元。

2017年，11亿元成为票房前十的“敲门砖”。猫眼数据显示，票房排名前10的影片单部影片累计票房均在11亿元以上。

票房前十影片中，国产电影与进口电影数量平分秋色。不过，前十中的国产电影总票房却以124.78亿元大幅超过进口电影的总票房78.53亿元。从单片票房来看，国产电影《战狼2》以56.83亿元总票房冠军优势，领先于票房排名第二的《速度与激情8》30.12亿元。

资本方角力

数据显示，2017年，全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部，总计970部；全国新增银幕9597块，银幕总数已达到50776块。

在多部票房表现较为出色的国产电影背后，以上市公司为代表的资本方参与票房角力。电影投资市场呈现上市公司、互联网巨头等抱团投资，各资本方后台资源角力的特点。

具体看，1月1日票房排名前5的影片中，《前任3:再见前任》的出品公司包括华谊兄弟、光线传媒以及阿里系的淘票票和优酷；电影《芳华》的出品公司包括华谊兄弟、百度旗下的爱奇艺、文投控股、北京文化、英雄互娱、阿里影业等；《妖铃铃》的出品公司包括开心麻花、淘票票等；《二代妖精之今生有幸》的出品公司包括北京文化、腾讯影业等。

2017年年度票房前10的5部国产影片中，票房冠军《战狼2》的投资方包括北京文化，同样参与投资的还包括捷成股份旗下的捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司以及万达影视、博纳影业等，参与发行的公司有阿里影业旗下淘票票、万达电影等。

上述投资方既有上市公司，也有互联网巨头。一位资深业内人士对中国证券报记者透露，对于市场较为看好的某些电影，想要参与投资的资本方较多。电影的主控公司引入众多投资方主要从两方面考虑，一方面，在投资份额较为抢手的前提下，不少公司以高于对应投资比例的价格参与投资，可以助力主控公司加快收回成本；另一方面，主控公司更看重的还是投资方带来的战略资源，比如有的投资方附带“票补”条件等。

作为票房电影投资方，多家上市公司股价也在相关影片票房快速增长的同时获益。以北京文化为例。自《战狼2》2017年7月27日上映以来，北京文化股价自13.54元/股上涨至8月7日盘中最高22.5元/股。按照公司7.26亿总股本计算，市值增长逾65亿元。

好口碑促成高票房

2017年以来，多部影片票房明显受到“口碑”效应影响。

以影片《芳华》为例，1月1日为该影片上映第18日，影片排片占比仍有15%，并以4898.3万元（猫眼1月1日17:30数据）日票房成为当日票房第二名，仅落后于《前任3:再见前任》的8269.72万元。

猫眼电影数据显示，影片《芳华》的豆瓣电影评分为7.8分，21.61万人参与评价，短评数为10.93万条，明显高于目前热映的其他几部影片评分。猫眼电影的排片数据显示，《芳华》自2017年12月15日上映-12月21日，排片占比逐渐提升，12月22日受新片上映等影响，拍片占比明显下降，12月23日-12月28日，拍片占比又逐渐回升。

而其他卖座电影，如《羞羞的铁拳》，其豆瓣评分为7.4分，12.74万人参与评价，短评为6.71万条；《英伦对决》豆瓣评分为7.3分，3.7万人参与评价，短评为1.82万条。上述电影在排片上都因为口碑良好而占比较多。

业内人士表示，2017年，观众“口碑”效应对于电影作品的票房影响愈发明显，电影市场不再是导演、公司的内容输出市场，而是用户“口碑”效应主导的受众市场。

值得注意的是，国产电影海外票房和销售收入进一步增长，“文化出海”收入成为我国电影市场的新亮点。数据显示，2017年，国产电影海外票房和销售收入为42.53亿元，同比增长11.19%。

电影局相关负责人表示，2017年为“电影质量促进年”，中国电影取得实质性成果。2017年，电影产业促进法顺利实施，“放管服”改革为市场带来更多活力；我国作为世界第二大电影市场的地位更加巩固，成为全球电影市场增长的主引擎。

(责编：仝宗莉、蒋琪)