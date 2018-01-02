原标题：经济转向高质量发展 资本偏好“中国智造”

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。站在新时代新起点，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

2017年我国经济运行持续稳定向好，为2018年经济发展奠定了较好的内在基础。2017年12月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。数据显示，2017年，制造业PMI年均值为51.6%，比上年总体水平高1.3个百分点；非制造业商务活动指数年均值为54.6%，高于上年总体水平0.9个百分点。

从制造业和非制造业PMI走势看，当前我国经济稳中向好的发展态势更趋明显。未来，我国经济稳定向好的基本态势将进一步延续，结构调整、新旧增长动能转换明显加快，经济运行稳定性和协调性增强，质量和效益将明显提升。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析表示，12月份，制造业PMI仍然保持较强扩张动力，生产指数和新订单指数为54.0%和53.4%，仍高于年均值0.1个百分点和0.3个百分点。而且，新动能加快成长，高技术制造业PMI为53.8%，比上月上升0.6个百分点，其年均值明显高于上年和制造业总体水平，引领制造业经济向高质量迈进。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。如今，新一轮科技和产业革命加速兴起，信息网络、生物科技、新材料与先进制造等孕育了一批颠覆性技术，工业互联网、物联网、车联网等新型网络形态不断涌现，大数据、云计算、人工智能等应用技术拓展升级.业内人士普遍认为，“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”。

而值此新旧动能转换之际，顺应深层次全方位的变革升级，锚定2018年市场投资风向就成为投资者最为关心的话题。各大券商也相继召开2018年投资策略会，对A股走势作出展望。

其中，政策为产业发展保驾护航，“中国制造2025”重点发展领域中蕴藏着可期的投资机遇，成为机构共识。申万宏源证券表示，制造业将是2018年A股市场的投资主线。制造业的投资机会不仅是政策密集催化的主题性机会，也是基于基本面边际改善的确定性机会。

“人工智能+应用场景”获渤海证券认可，其指出，把握供需基本面变化，守新兴产业风口走业绩主线，建议投资者重点关注以下三个方向：1.业绩真成长、估值合理的个股，推荐汉得信息、恒华科技、运达科技；2.看好网络安全板块景气度持续，推荐启明星辰；3.人工智能产业已成为移动互联网后科技行业的重要发展方向，产业发展路径确定性高，人工智能底层技术、人工智能行业应用将带动传统产业变革，推荐同花顺。

西南证券看好机器人产业链，并认为，发展机器人产业既是制造强国的必经之路（工业机器人），也是迈向美好生活的重要切入点（服务机器人），因此国家对于机器人产业高度重视。在政策的持续大力度的支持下，机器人产业是未来10年确定性较高的高成长行业。从投资的角度，建议关注三条主线：其一，在核心零部件环节，关注技术研发取得突破，或通过并购取得技术的公司；其二，在系统集成环节，关注业务已经具备一定规模的公司；其三，在服务机器人以及人工智能新领域，关注已经积极布局的公司。建议关注标的组合：美的集团、机器人、汇川技术、克来机电、埃斯顿、巨星科技、智云股份等。（吴 珊）

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