原标题：供给侧结构性改革迈向“质的优化” 四条主线将成资本主攻方向

2018年是改革开放40周年，也是深化供给侧结构性改革的攻关之年。

2017年供给侧结构性改革重点任务成效明显，12月25日召开的全国工业和信息化工作会议中指出，2017年钢铁去产能超额完成全年5000万吨目标任务，1.4亿吨“地条钢”全面出清。制造业振兴取得积极进展，减税降费新措施全年为企业减负超过1700亿元。

对此，分析人士也表示，受益供给侧结构性改革的钢铁、煤炭等行业，在2017年盈利能力已得到大幅提升，并成为A股市场中的一条重要主线，伴随着去产能成效斐然，2018年由供给侧结构性改革催生出的经济新动能将逐渐显现，供给侧结构性改革将逐渐由“量的去化”迈向“质的优化”。

事实上，对于2018年供给侧结构性改革，全国发展和改革工作会议中提出了“推动实体经济特别是制造业转型升级、提质增效，加快培育形成新动能主体力量，破立结合推进‘三去一降一补’”的任务。

对此，招商证券表示，2018年经济

新动能将得到更好的外部环境，其中，“破”是针对无效供给、僵尸企业和过剩产能而言，淘汰僵尸企业和过剩产能有助于资源配置进一步向经济新动能倾斜；“立”则是指要通过科技创新培育经济新动能，经济新动能的培育离不开科技创新，先进制造业、高端服务业的发展需要创新和大量研发投入支持。此外，“降”仍然是降低实体经济成本，既有原来的制度性交易成本，还包括能源和物流成本。

而通过梳理券商观点发现，在2018年，包括教育、医疗、文化等公共服务领域，以房屋租赁为代表的房地产领域，以及高科技领域、环保领域等均成为机构看好的供给侧结构性改革领域，其中，国信证券表示，在“去产能”、“去库存”、“去杠杆”取得斐然成绩后，“补短板”有望成为下一阶段供给侧结构性改革主要目标，也会成为资本市场的主攻方向，“2B端”、消费升级、产业升级、进口替代将成为2018年供给侧结构性改革的四条主线。

此外，近两年改革成效凸显的钢铁、煤炭等行业也受到高度关注，根据有关部委发布信息显示，钢铁行业方面，去产能更加注重存量产能的结构调整，将出台钢铁产能置换新政；煤炭行业方面，2018年煤炭去产能目标为1.5亿吨左右，煤电未来的发展将从单纯保障电量供应，向更好地保障电量供应、提供辅助服务并重转变，为清洁能源发展腾空间。

对于上述行业2018年的投资机会机构也持乐观态势，其中，对于钢铁行业的投资机会，川财证券表示，上下游产业链格局继续优化，行业盈利继续向上，随着盈利确定性的增加及并购重组带来的钢铁资产重估，钢铁板块估值仍有上行空间。（莫 迟）

(责编：蒋琪、仝宗莉)