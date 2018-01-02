原标题：为了人民幸福美好生活 大环保产业必须既大又强

在A股经历2017年整体震荡整理的走势后，研究机构对2018年的行情总体保持谨慎乐观，并普遍认为在新的一年中市场仍将以结构性行情为主，2018年价值投资仍然是市场的主要逻辑。《证券日报》市场研究中心通过对券商2018年策略报告梳理发现，环保板块成为机构普遍看好的投资主题，机构认为，2017年环保督察常态化已成趋势，环保税的执行将带来整个工业环保治理需求的快速释放，未来市场发展空间非常广阔，环保板块或进入高景气周期，这也将带动2018年板块估值水平的提升。

2017年下半年以来，支撑环保板块的政策利好频现。其中，12月18日国家发改委等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》提出，到2021年北方地区清洁取暖率达到70%；力争用5年左右时间，基本实现雾霾严重化城市地区的散煤供暖清洁化。另外，备受关注的环保税于2018年1月1日正式施行。

对于2018年环保板块的投资机会，中原证券表示，环保税的征收，一方面是为了改善环境质量、推进生态文明建设；另一方面，有利于借助税收的强制性增强执法刚性、将企业污染环境的外部成本进行内部化，实现产业升级转型。在此背景下，目前环保板块进入政策密集发布及市场高度关注期，环境监测、工业烟气治理、工业水处理、危废处理领域有望受益，建议布局上述四大细分领域龙头标的2018年估值修复机会。关注标的：清新环境、龙净环保、聚光科技、东方园林、东江环保、中金环境、上海环境等。

2018年环保行业将持续景气，环保由政策驱动向需求驱动转变，行业将迎来预期上的大幅改善。平安证券表示，以下三个细分领域优质龙头值得密切关注。首先，水系治理：推荐国祯环保、碧水源、博世科等；其次，非电领域烟气治理：推荐清新环境、龙净环保；第三，危废治理：推荐东江环保、金圆股份、雪浪环境。

同时，渤海证券表示，目前环保板块整体估值已低于历史中值水平，把握业绩主线，从三条路径优选高景气细分领域的龙头股：一是建议把握在坚定打赢蓝天保卫战的背景下，非电大气治理和VOCs治理领域相关龙头个股的投资机会，推荐：清新环境、雪迪龙和聚光科技；二是看好河长制全面推行下需求有望加速释放的黑臭水体治理领域，建议关注产业链布局完善、资源整合能力强的企业，推荐：兴源环境；三是建议关注处理能力严重不足、监管执法趋严、需求有望加速释放的危废处置领域，优选具备资源、项目经验以及技术优势的细分龙头个股，推荐：东江环保。(任小雨）

(责编：蒋琪、仝宗莉)