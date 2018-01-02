原标题：2018年将推进线下无理由退货

记者从近日召开的全国工商和市场监管工作会议获悉：2018年全国工商和市场监管部门将继续加强消费维权，更好服务人民日益增长的美好生活需要。进一步畅通消费者投诉渠道，加快推进全国12315互联网平台二期建设，力争3月15日上线运行。在监督经营者全面落实网购七日无理由退货制度的同时，推进线下无理由退货工作。2018年将纵深推进商事制度改革，推动市场监管改革创新，着力抓好证照分离改革、消费维权等重点任务。（记者林丽鹂）

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