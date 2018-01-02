中国全面停止商业性象牙加工销售活动

为加强对象的保护，打击象牙非法贸易，展现我国负责任大国形象，国务院办公厅日前发布通知，宣布于2017年12月31日前全面停止商业性象牙加工销售活动，并要求各地、各有关部门积极做好引导象牙雕刻技艺转型、严格管理合法收藏的象牙及制品、加强执法监管和宣传教育等工作，确保停止商业性加工销售象牙及制品活动顺利进行，并妥善做好相关单位和人员安置、转产转型等工作，维护社会和谐稳定。
按照通知的要求，国家林业局已于2017年3月就有序停止商业性加工销售象牙及制品活动有关工作进行了部署，要求12家象牙加工单位和55处销售场所在2017年3月31日前停止相关活动，其余22家加工单位和88处销售场所于2017年12月31日前停止相关活动，并于2017年12月1日起停止受理相关行政许可申请。
日前，国家林业局再次发出通知，要求对有关象牙加工单位和销售场所按照截止期限进行自查，并将会同公安、海关、工商、林业等部门联合执法检查，在全面停止商业性加工销售象牙活动后，按照职责分工，开展常态化执法监管，继续加大对违法加工销售、运输、走私象牙及制品等行为的打击力度，重点查缉、摧毁非法加工窝点，阻断市场、网络等非法交易渠道，并广泛开展保护宣传和公众教育，大力倡导生态文明理念，营造有利于保护象等野生动植物的良好社会环境。
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