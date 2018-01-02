国土部：111个城市住宅用地出让合同正常履约率81.8%

人民网北京1月2日电 据国土资源部网站消息，2017年对全国111个城市开展住宅用地出让合同执行情况检查的结果表明，全国住宅用地出让合同执行情况良好。其中，合同正常履约率达到81.8%，安徽等8个省（市、区）正常履约率超过90%，这表明出让的住宅用地多数能够得到顺利和有效开发。

据悉，此次检查始于2017年9月，总计检查了2013年1月1日以来出让的住宅用地52285宗、面积170404.7公顷。

土地利用管理司相关负责人表示，此次检查发现，影响住宅用地出让合同执行的因素，除了个别合同约定不合理及不可控因素外，主要是受让方资金短缺或利益驱动、规划调整、出让方没有按约交付土地，以及行政审批环节多、周期长。

据介绍，本次检查对存在问题的宗地逐宗整改，目前已经对一半以上违约宗地制定整改措施。

在追缴土地出让价款方面，采取催缴、仲裁、提起诉讼等方式，按照合同约定对超期未支付价款的受让方征收违约金。

在督促开工、竣工方面，采取了向受让方发出开竣工提醒通知书、约谈督促、启动闲置土地处置程序等方式，督促加快开发建设进度。地方国土资源部门将进一步规范管理，强化住宅用地出让合同执行监管。（朱江）

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