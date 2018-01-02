京津冀旅游日益便捷 一体化成就1小时旅游圈

原标题：原标题：京津冀旅游日益便捷

原标题：京津冀旅游日益便捷

随着京津冀一体化建设及京津冀旅游协同发展的推进，三地民众出游获得了意想不到的便捷。

一体化成就1小时旅游圈

“以前回家只能选择长途公交车，要到天桥或者六里桥坐车，每到节假日人会特别多，要排两个小时的长队。现在，从北京回老家已有了高铁，只需要20多分钟。”老家在河北、曾在天津上大学、现在北京工作的史哲告诉本报记者。她说，这几年自己感受到了交通日新月异的变化，也切实享受到了京津冀交通一体化所带来的便利。

无独有偶，也有人分享过类似的体验：以前，从保定东站到天津西站，需先从保定东到北京西，再从北京西乘车到北京南，而后从北京南到天津西站，不算转车时间，全部车程要用2小时。现在，从保定东站到天津西站不必再绕道北京，直达只需1小时。统计显示，近年来，“轨道上的京津冀”已惠及12亿多人次、近6万家企业、200多个县市地区。早出发，晚返程，坐高铁就像坐公交一样便利！

缩短的是时间，拉近的是距离。

近年来，京津冀三地先后打通京台、京港澳、京昆、首都地区环线等干线公路“断头路”和“瓶颈路”，累计达到1400公里。2017年又加快推进了太行山、京秦等高速公路建设，天津至石家庄、延庆至崇礼高速公路也已开工建设。目前，京津冀三地在全国率先实现区域交通一卡通的互联互通，已经为三地市民提供了百万次的跨城市出行服务。

便捷的交通，使旅游发展迎来了黄金期。目前，以北京、天津、石家庄等城市为中心，开通了班线化旅游直通车40多条，车辆近800辆，全面覆盖避暑山庄、北戴河、野三坡、古北水镇等环京津重点景区，为游客提供了丰富多彩的旅游产品、自由灵活的出行方式、便捷优惠的旅行服务。此外，“衡水湖号”“邯郸号”“野三坡号”等旅游专列也先后开通，游客出游有了更多的交通选择。

随着京津冀交通一体化的不断推进，到2020年，京津冀1亿多人口将逐步迈进1小时旅游圈。北京第二外国语学院教授厉新建认为，市场、交通、环境治理等方面的发展至关重要。交通一体化有助于区域内各种要素的充分流动，包括旅游流的无障碍流动。

整合三地资源做大旅游市场

京津冀三地拥有丰富的旅游资源，但以前一直处于“单打独斗”的状态，而京津冀旅游协同发展推进以来，这一局面有了很大的改观。

京津冀三地共同设计推出了红色旅游、冬季滑雪等特色旅游线路，还有周末亲子游、摄影之旅、休闲自驾游、古村古镇游、滨海休闲游等满足各类人群不同需求的旅游线路。围绕这些旅游线路，三地共同举办了房车巡游、科普旅游等系列活动。“三地本着共同整合区域旅游资源、共塑区域旅游品牌的原则，大力推进旅游市场一体化建设。”天津市旅游局副局长何智能说，京津冀三地不仅设计推出了多条旅游线路，还联合编制了“一本书、一张图、一张网”，游客的出游福利变得实在而可触摸。

同时，京津冀三地还一同建设京东休闲旅游示范区、京北生态(冰雪)旅游圈、京西南生态旅游带、京南休闲购物旅游区、滨海休闲旅游带这五大旅游试点示范区。“三地立足各自不同的旅游资源优势，在京津冀协同发展的框架之下，拓展原有的活动空间，优势互补，为百姓搭建起更为优质的旅游服务平台。”北京市旅游发展委员会首都旅游协调与区域合作处副处长胡虎告诉本报记者。

京津冀的旅游线路打通了，旅游产品也更加丰富了。

据了解，2018京津冀旅游年卡加盟景区的丰度及广度均得到了前所未有的大幅提升，持有一张卡即可畅游199家景区。中国老教授协会副会长王富德向本报记者说道：“京津冀旅游年卡是由中国老龄产业协会老龄旅游产业促进委员会发放的福利性质的旅游年卡产品，顺应了京津冀协同发展的大趋势，满足了人民群众、特别是老年群体的旅游需求。这一张小小的旅游年卡，将京津冀三地的旅游市场、资源和产品串联到一起，同时还能带动旅游与农业、工业等其他产业的融合发展。”

协同发展以来，京津冀三地的旅游资源得到了更大范围的整合，游客的选择也更多了，出游也更为贴心了。

共享平台推动旅游转型发展

京津冀旅游的协同发展渐入佳境，离不开三地相关部门的努力。

近日，京津冀旅行社联盟、景区联盟在北京成立，搭建起京津冀三地旅行社、景区与政府信息沟通的桥梁，实现三地旅行社、景区资源互通和信息共享。

此外，为了实现京津冀行业管理信息系统之间的数据共享交换，京津冀旅游行业信息共享平台已经建立，汇集京津冀旅游行业基础信息，整合三地旅行社、A级景区、星级饭店、旅游从业人员信息以及行业监管等内容，实现京津冀旅游行业信息的动态共享。

在北交所旅游资源交易平台上，共挂牌京津冀地区旅游项目242宗，挂牌金额863.99亿元，成交项目28宗，成交金额6.01亿元，京津冀旅游投融资服务平台为三地的优质旅游资源提供了发展的资本。

类似于这样的工作，这几年来，京津冀三地一直在进行不断的探索。北京市旅游发展委员会委员邹伟南介绍，在旅游组织一体化方面，三地建立了京津冀旅游协同发展工作协调机制，成立了领导小组及相应的办公室；建立了京津冀旅游协同发展项目对接机制，先后建立了旅游直通车发展协作机制，成立了旅游网站联席会，建立了旅游咨询服务合作机制，建立健全了旅游市场一体化监管机制、执法合作机制、信息共享机制等。

“旅游是京津冀协同发展的先行者。”北京市旅游发展委员会主任宋宇说，旅游是京津冀产业融合的加速剂，高关联性和无边界性特征使它能够和很多产业实现高度融合，实现与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的四化同步，实现经济效益、社会效益和生态效益相统一；旅游是京津冀大市场形成的新引擎，旅游带来了游客，客流推动了市场，市场引领旅游设施建设、基础设施建设、产业投资等发展要素跟进，从而带动旅游产业链的发展。

“京津冀旅游需要发展纵深，用好溢出效应，推动转型和发展。”厉新建建议，一要加强产品建设突破，如面向域外市场的标志性产品、观光性产品建设及域内市场的休闲性、度假性产品等；二要加强政策的突破，跨域旅游合作区与免税政策突破相结合，成立京津冀旅游产业投资基金、旅游扶贫产业基金；三要加快软件建设，构建更高效的旅游经济运行系统、真实的区域旅游统计系统指导决策、更及时的旅游质量监测机制、更融通的智慧旅大数据平台等。（记者 刘发为）

(责编：仝宗莉、蒋琪)