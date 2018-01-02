北京今年将建700片健身场地

图为北京市朝阳区甘露园中里社区居民在笼式足球场内运动。

80多岁的肖大爷站在球台前，斜背的挎包里盛着两个乒乓球拍——那是他的宝贝。这天下午，他和球友又来到了球场。奈何风有些大，背包里的球拍就一直没拿出来。虽然打不了球，肖大爷还是流连在球场，和球友交流着自己大战上百回合的事迹。

这是近日发生在北京市朝阳区晨光家园社区的一幕。在这里，新建的乒乓球长廊、棋苑等健身场地，成为附近居民健身的好去处。

“下了楼就能打球，的确方便多了。”肖大爷说。

打造“一刻钟健身圈”

在朝阳区甘露园中里社区的笼式足球场，附近的足球爱好者正在激战。过去，这里的环境很差，堆满了垃圾，到了夏天气味刺鼻，不仅污染环境，还存在着很大的安全隐患。经过逐步改造，垃圾少了，足球场和篮球场上运动的人群多了。

这些场地设施是北京市近年来大力建设群众身边健身场地的缩影。2017年，北京市体育局围绕疏解非首都功能这一中心工作，在疏解腾退空间的使用与管理上下工夫，努力把腾退空间变成服务群众的公共体育设施，为群众提供更加优质的健身硬件条件。

据北京市体育局群体处负责人介绍，2017年，北京市完成了在群众身边建设509片专项体育活动场地的工作，包括新建55个篮球场、12个网球场、31片多功能球场、48片乒乓球场、19片门球场、344片棋苑。在市财政局的支持下，北京计划在2018年建设700余片群众身边的专项活动场地设施，打造“一刻钟健身圈”。

在加大建设力度的同时，北京也在场地设施的精细化管理和信息化服务上创新。部分新建的专项活动场地入口处配有指示牌，上面标明运营管理、维修服务等责任单位、负责人姓名、联系方式等信息，市民还可以通过扫描上面的二维码进入用户界面，实现一键式服务查询、使用指南、健身指导、硬件报修、意见建议等操作。

健身活动丰富多彩

汇聚全民健身的力量，既需要硬件设施的建设，也离不开各类活动的开展。

2017年，北京市全民健身赛事遍地开花。全民健身体育节、十大国际品牌赛事、北京市体育大会、公园半程马拉松等市级品牌项目参与广泛；大众足球赛、市民篮球赛、农民篮球赛、市民业余排球赛等以三大球为主的群众性赛事活动比较活跃；线上马拉松、线上百万群众健康走跑等活动与时俱进；在第十三届全运会上，北京市共有近千名体育爱好者报名参加了全部群众比赛项目的预赛。据介绍，下一步北京市将在市运会中加入群众比赛项目，进一步激发百姓的运动积极性。

为了助力2022年冬奥会，北京市还广泛开展群众性运动，积极宣传冬奥会及冰雪知识，增加冰雪运动参与人数。

在2016年11月至2017年4月的第三届北京市民快乐冰雪季中，北京市组织多项群众性冰雪活动和冰雪公益体验课，组织冰雪社会体育指导员培训184次。2017年，北京市新建了1片室外制冷冰场和2片室外简易冰场，还积极联合冰雪俱乐部、企业、协会等社会力量，启动了2017—2018年市民快乐冰雪季和大众冰雪北京公开赛，举办滑冰、滑雪公益体验课系列活动，开展市民互动体验，并组建群众冰雪运动科学健身指导讲师团。

(责编：蒋琪、李栋)