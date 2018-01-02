原标题：国土部：111个城市住宅用地出让合同正常履约率81.8%

国土资源部消息，通过对全国111个城市开展的近五年住宅用地出让合同执行情况检查结果显示：

从2013年1月1日以来，出让的住宅用地52285宗、面积170404.7公顷，合同正常履约比例达到81.8%，安徽等8个省级行政区正常履约合同超过90%，表明出让的住宅用地多数能够得到顺利和有效开发。检查发现，影响住宅用地出让合同执行的因素，除了个别合同约定不合理及不可控因素外，主要是受让方资金短缺或利益驱动、规划调整、出让方没有按约交付土地，以及行政审批环节多、周期长。

本次检查对存在问题的宗地逐宗整改，目前已经对一半以上违约宗地制定整改措施。

在追缴土地出让价款方面，采取催缴、仲裁、提起诉讼等方式，按照合同约定对超期未支付价款的受让方征收违约金。

在督促开工、竣工方面，采取了向受让方发开竣工提醒通知书、约谈督促、启动闲置土地处置程序等方式，督促加快开发建设进度。

（原标题：国土资源部：111个城市住宅用地出让合同正常履约率81.8%）

(责编：赵爽、李栋)