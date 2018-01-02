2018春运首日火车票明起开抢 这些重大利好别错过

人民网北京1月2日电 根据中国铁路总公司编制的“2018年铁路春运购票日历”，2018年春运自2月1日开始，3月12日结束。1月3日，春运首日火车票将正式开始预售。铁路部门为大家提供的便利远不止这些，人民网小编为您梳理近期铁路部门发布的重要利好消息。
火车票预售期为30天 1月17日可抢除夕火车票
此前，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。
那么2018春节火车票怎么买？1月17日就可以抢除夕的火车票。
“铁路畅行”常旅客会员可累计积分换车票
中国铁路客户服务中心发布公告表示，为感谢广大旅客朋友对铁路的支持，铁路部门自2017年12月20日起，试行推出“铁路畅行”常旅客会员服务，进一步优化铁路客运服务有效供给，为广大旅客群众乘坐火车出行提供多样化、个性化的普惠服务。
凡年满12周岁的旅客，可通过www.12306.cn网站、“铁路12306”手机APP、车站设立的会员服务窗口等渠道，申请成为“铁路畅行”常旅客会员，购票乘车累积积分，积分可兑换12306网站指定车次车票。具体事宜可通过www.12306.cn网站、“铁路12306”手机APP、车站会员服务窗口、12306客服电话查询。
新增微信支付 可微信发送购票通知
中国铁路客户服务中心发布公告称， 自2017年11月23日起，中国铁路客户服务中心12306网站微信支付服务功能上线运行。持有微信账户的旅客在12306网站及手机客户端购买火车票时，可在支付页面选择“微信支付”按钮进入微信支付页面进行支付。
自2017年11月26日12306网站将新增微信通知方式，选择微信通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过“铁路12306”微信公众号发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。广大旅客可通过以下方式选择微信通知服务：
1.通过微信扫描12306网站注册成功、支付成功、登录成功任一页面上的二维码，关注并绑定“铁路12306”微信公众号。
2.通过“铁路12306”APP支付完成页面上的选择微信接收通知功能绑定12306账号后，在微信中关注“铁路12306”公众号。
3.在“铁路12306”微信公众号中点击菜单“更多信息->账号绑定”绑定12306账号。
4.通过“铁路12306”微信小程序中“我->账号绑定”绑定12306账号后，在微信中关注“铁路12306”公众号。
高铁动车支持选座、接续换乘、网络订餐，这些利好消息别错过
2017年10月开始，铁路部门推出动车组列车“自主选座”服务，凡是乘坐C、D、G字头的动车组列车，均可在网上自主选座，坐火车终于有了“在线选座”的便利。
同样在2017年10月，和“自主选座”同步上线的还有一项便民服务——接续换乘。
旅客通过12306网站或手机客户端购票，当遇到出发地和目的地之间的列车无票或没有直接到达的列车时，旅客可选择“接续换乘”功能，售票系统将向旅客展示途中换乘一次的部分列车余票情况，如果旅客选择购买，可以一次完成两段行程车票的支付。
从2017年7月17日开始，铁路部门在上海、天津、南京等全国27个主要高铁客运站，推出动车组列车互联网订餐服务。
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