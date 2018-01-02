原标题：央企盈利占半壁江山 转型升级需实业支撑

环保问题一票否决

项目不达标被喊停

涪陵榨菜投资额约7.6亿元的5万吨萝卜项目遇变数。2017年12月25日晚间，公司公告称，经反复考虑论证决定暂停实施“5万吨萝卜食品生产线建设项目”。对于项目的暂停，涪陵榨菜解释称，“由于在落实本协议过程中，发现锦州滨海新区暂不具备实施该项目有关事项的条件，我公司实际控制人、代表涪陵区人民政府履行出资人职责的重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会明确要求暂时停止实施该项目。”涪陵榨菜证券部门表示，工作人员表示，公司系地方国有控股公司，开展大型项目需要征得相关方面的同意。而此次暂停（项目），主要原因是环保方面的问题没有得到解决。

环保与发展一直是一对尖锐的矛盾。过去，曾经有“先生产，后生活”的说法，直言发展中环境污染不可避免，待到经济发展了再做环保也不迟。但是，许多环境破坏产生的严重问题是不可逆的，生态环境一旦被破坏，修复和恢复很难。在GDP至上的考核指标体系之下，许多地方和企业理所当然地把项目上马、开工生产放在首位，而环保评估、环保措施的实行放在次要甚至可有可无的位置。现在“绿水青山就是金山银山”的概念已经深入人心，那种不顾生态盲目发展的行为，越来越不受“待见”。表面看，这种发展观之下增长速度可能会慢一些，但这是一种可持续、人与自然友好的发展方式。这个案例的意义在于，不符合环保要求的项目可以事先制止，而不是事后修补。

茅台股价屡创奇迹

产品独特涨价难免

2017年12月28日，贵州茅台发布公司生产经营情况公告，称预计当年营收将实现600亿元以上，同时宣布2018年起上调茅台酒价格，平均涨幅为18%。茅台方面表示，2017年度，公司生产茅台酒基酒约4.27万吨，同比增长9%；预计茅台酒销量同比增长34%左右；预计实现营业总收入600亿元以上，同比增长50%左右；预计利润总额同比增长58%左右。公司力争2018年度实现营业总收入增长10%以上。同时，茅台方面表示，为更好地统筹兼顾各种因素，经研究决定，自2018年起公司适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。茅台方面同时提醒投资者，此次价格调整将会对公司2018年度经营业绩产生一定的影响。

贵州茅台是个奇迹。这个股价创A股历史高位的地方国企，以远超过8000亿元的市值奇迹，雄踞A股市场市值规模第五位，以及地方国企市值之冠。从效益看，茅台似乎没有问题；从销售看，供不应求的局面很难打破，2018年起上调茅台酒价格、平均涨幅达18%便是旁证。如果要总结一下茅台的成功之处，第一是产品的不可替代性，茅台的自然环境和水质，以及特殊的酱香型，别人无法仿制；第二是持续可靠的经营业绩和效益；第三是公司成功的发展战略和营销策略。是不是可以说，由于不可替代，茅台是个难以复制的成功个案？现在，担心“高处不胜寒”的人似乎也不少，敢问津茅台的散户投资者不多了。展望2018年，人们难免要猜测：茅台的股价还能再涨吗？茅台股价上涨的“终点”在哪里？

央企盈利占半壁江山

地方过分倚重亦有忧

据报道，截至2017年12月22日，A股市场共有上市公司3459家，其中央企公司（央企及央企控股公司，下同）有367家，占比仅为11%。但这367家央企A股市值规模却高达15.83万亿元，占比28%；净利润（前三季度）1.32万亿元，占全部上市公司净利润2.76万亿元的47.66%。数量仅占一成，市值规模却占近三成，净利润近半壁江山。从利润贡献度来看，北京地区2017年前三季度，央企A股公司共实现净利润1.13万亿元，占北京地区全部A股公司实现净利润的90%以上。而作为老牌的工业基地，哈尔滨的央企A股公司实现净利润32.1亿元，占当地全部A股公司净利润的52%。此外，天津、武汉等地的央企净利润占比也超过40%。上海、深圳的央企A股公司实现净利润分别超过400亿元和200亿元，但央企利润占比仅分别为13.9%和8.1%，相对较低。

北京作为首都，是央企总部最集中的地方，央企上市公司各项主要指标都占绝对优势不难理解。上海、深圳作为市场经济发展的排头兵，央企上市公司数量和主要指标也居前列，但在全部上市公司中占比却比较低，说明这两个城市地方国企和民营企业的发展迅速。武汉、天津、重庆和哈尔滨等城市，央企市值和盈利比重过大，则不一定全是“喜”，一定程度上反映了地方国企和民营企业的相对弱势。比较乐见的前景是，这些城市央企继续快速发展，但地方国企和民营企业更要有“加速度”，逐步降低央企在各项主要指标中的绝对优势，三大经济主体之间形成一定的竞争角逐，而不是一边倒。特别是盈利指标，更是企业效益的集中反映，需要地方国企和民营企业加倍努力。

转型仍需实业支撑

格力闯关有大动作

据报道，2017年12月25日，格力·邯郸（武安）中原智能装备基础件产业基地开工仪式举行。产业基地规划总面积2.25万亩，设计年产能1000万吨，年产值1000亿元。产品方向为格力电器配套铸件、新能源汽车铸件、工程机械、核电、军工、火车、家电、机车、特种机械等行业铸件和高端模具、智能机器人、3D打印铸件等。一期核心区将建设四大项目，总投资104亿元，总产能98万吨。

格力在家电领域特别是空调的竞争优势，早已世人皆知，但是，由于家电领域的主要产品和产业，早已经被戴上了“传统产业”帽子，也使得格力高层颇感压力，转型升级的步骤从未停歇。格力的手机曾经被认为是转型升级的一张王牌，但似乎并不理想，至今格力手机的销售量和影响力都可以忽略不计。格力进军新能源汽车似乎也不顺利，但也一直在努力。这次格力的动作够大，产业去向也更为先进，技术含量也远超过一般的家电行业，很难再扣上“传统产业”的旧帽子。这次大动作的特点鲜明：离家电业不远，更多的注意力放在了与之相关的“工作母机”和基础项目上，囊括核电、军工、火车、家电、机车、特种机械等行业铸件和高端模具，以及智能机器人、3D打印铸件等，既保持原有制造业的优势，又大步进入新制造领域。在支持实体经济发展的大背景下，格力的探索和闯关值得关注。（张健）

(责编：仝宗莉、李栋)