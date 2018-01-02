2018年元旦假期民航运送旅客420万人次 同比增长21.1%

人民网北京1月2日电 据中国民用航空局网站消息，2018年元旦假期期间，民航运行安全平稳，运送旅客420万人次，与2017年元旦假期相比增长21.1%；国内航空公司执行航班3.41万班，同比增长16%。航班正常率日均达91.2%。
民航局监测的全国主要城市始发航班数据显示，元旦假期期间，各旅游目的地城市机场旅客运输量明显增加，民航出港航班客座率较高的机场有三亚、西双版纳、拉萨、海口、宁波、哈尔滨、南宁、丽江、乌鲁木齐、长春、北京等，上述城市机场出港航班平均客座率均超过85%，呈现出“南北两头热”的冬季旅游特点，其中三亚、西双版纳、拉萨等机场出港航班平均客座率超过88%。
此次长假期间，市场需求旺盛，各航空公司主要通过调换更大机型、优化航线网络的形式增加热门航线运力投入，满足市场需求。（朱江）
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】