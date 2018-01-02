2018年元旦假期民航运送旅客420万人次 同比增长21.1%

人民网北京1月2日电 据中国民用航空局网站消息，2018年元旦假期期间，民航运行安全平稳，运送旅客420万人次，与2017年元旦假期相比增长21.1%；国内航空公司执行航班3.41万班，同比增长16%。航班正常率日均达91.2%。

民航局监测的全国主要城市始发航班数据显示，元旦假期期间，各旅游目的地城市机场旅客运输量明显增加，民航出港航班客座率较高的机场有三亚、西双版纳、拉萨、海口、宁波、哈尔滨、南宁、丽江、乌鲁木齐、长春、北京等，上述城市机场出港航班平均客座率均超过85%，呈现出“南北两头热”的冬季旅游特点，其中三亚、西双版纳、拉萨等机场出港航班平均客座率超过88%。

此次长假期间，市场需求旺盛，各航空公司主要通过调换更大机型、优化航线网络的形式增加热门航线运力投入，满足市场需求。（朱江）

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