企业改制中隐匿千万 两国企领导私分国有资产获刑

企业改制中隐匿千万资产
安徽两国企领导私分国有资产获刑
本报记者 范天娇
在国有企业改制过程中，隐匿千万元国有资产，并转入到由全体职工作为股东的公司，按持股比例获利。2017年12月19日，安徽省高级人民法院发布全省法院第五批参考性案例，冉昆峰、辛莉莉私分国有资产案就是其中之一。
六安商之都公司是由六安市华侨友谊公司(国有企业)与安徽商之都公司(国有企业)合作成立的。被告人冉昆峰在担任六安市华侨友谊公司、六安商之都公司法定代表人及六安商之都公司改制领导组组长期间，伙同时任六安商之都公司总经理、六安商之都公司改制领导组副组长的被告人辛莉莉，违反国家规定，在六安市华侨友谊公司(含六安商之都公司)改制过程中，隐匿账外资金7179479.54元、隐匿固定资产2766938.55元、虚增负债1713670.28元、隐匿期后利润1516569.98元、虚假列支土地出让金1135000元，共隐匿国有资产达14311658.35元，并将其转入改制后的安徽金商都商贸有限责任公司。
另查明，根据《安徽金商都商贸有限责任公司章程》，该公司注册资本2000万元，其中冉昆峰出资962万元，芜湖金鼎公司出资600万元，夏某某等19人每人出资20万元，杨某等29人每人出资2万元。原六安市华侨友谊公司的全体职工均成为金商都公司的股东。
在该案中，冉昆峰、辛莉莉在国有企业改制过程中隐匿财产的行为，构成私分国有资产罪还是贪污罪成为关注重点。
马鞍山市中级人民法院审理认为，冉昆峰、辛莉莉利用担任企业领导职务，其在企业改制过程中的任何决策与其履职行为都是密切联系的，都系代表公司履行职务的行为。两人的行为在企业内部具有一定的公开性，并没有刻意隐瞒或者不让二者之外的人知晓。改制的结果是全体职工均持股，并按照持股比例获利。冉昆峰、芜湖金鼎公司在改制后公司中分别占有48%和30%的股份，职工全员持股比例22%，具体到普通职工身上只占股1%、0.1%，虽然形成了冉昆峰个人持股与普通职工个人持股比例差距480倍的悬殊，但全体职工已经占有企业相当的份额，均在改制中获益。
综上，在国有出资企业六安商之都公司改制过程中，冉昆峰、辛莉莉等企业领导集体研究决定并由单位统一组织实施，在企业内部一定程度公开，企业不同层面的多数人员获得利益的，应认定为私分国有资产罪。
法院对该案作出一审宣判，以构成私分国有资产罪，判处被告人冉昆峰有期徒刑6年，并处罚金100万元；判处被告人辛莉莉有期徒刑3年，并处罚金10万元。此案的违法所得予以追缴。两被告人均未提出上诉。
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