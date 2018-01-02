环保税昨日实施 专家:建设生态文明意义大于财政意义

人民网北京1月2日电 （朱江）从昨日起，我国第一个专门促进生态文明建设、体现“绿色税制”的法律——环境保护税法，在全国范围内正式开始实施。
据记者了解，环境保护税征收对象主要是企业事业单位和其他生产经营者，尤其是针对工业企业为主，居民个人不是环保税纳税人，对居民生活排污和普通农户畜禽养殖排污并不征收环境保护税。
不但普通居民不用缴纳环境保护税，主要处理居民生活产生的污染物的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所，因为其具有一定公益性，只要排放达标，以前免收排污费，这次也仍然不用缴纳环境保护税。
北京大学法学院教授、中国财税法学研究会会长刘剑文接受人民网记者采访时表示，作为新时代推进生态文明建设在财税领域的重大举措，环境保护税的依法开征进一步完善了我国的“绿色税法”体系。与排污费制度相比，税法制度的刚性更强，能更加有效地发挥生态文明建设效应。
“其实，我国环境保护税的税收规模并不大，此次‘费改税’的主要目的并不在于筹集财政收入，而是为了引导企业减少污染物排放，树立环保意识、建设美丽中国，其生态文明建设意义远大于财政意义。”刘剑文如是说。
刘剑文指出，环境保护税强化了节能减排的优惠标准和力度，将进一步鼓励和倒逼企业改进设备工艺，提高环保投入，以此推进经济效益与生态效益的协同增长，实现百姓富、生态美的有机统一。特别需要指出的是，环境保护税法在税收授权立法方面的规范性、合理性，对我国未来的税收立法具有示范和标杆作用。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】