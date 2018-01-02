环保税昨日实施 专家:建设生态文明意义大于财政意义

人民网北京1月2日电 （朱江）从昨日起，我国第一个专门促进生态文明建设、体现“绿色税制”的法律——环境保护税法，在全国范围内正式开始实施。

据记者了解，环境保护税征收对象主要是企业事业单位和其他生产经营者，尤其是针对工业企业为主，居民个人不是环保税纳税人，对居民生活排污和普通农户畜禽养殖排污并不征收环境保护税。

不但普通居民不用缴纳环境保护税，主要处理居民生活产生的污染物的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所，因为其具有一定公益性，只要排放达标，以前免收排污费，这次也仍然不用缴纳环境保护税。

北京大学法学院教授、中国财税法学研究会会长刘剑文接受人民网记者采访时表示，作为新时代推进生态文明建设在财税领域的重大举措，环境保护税的依法开征进一步完善了我国的“绿色税法”体系。与排污费制度相比，税法制度的刚性更强，能更加有效地发挥生态文明建设效应。

“其实，我国环境保护税的税收规模并不大，此次‘费改税’的主要目的并不在于筹集财政收入，而是为了引导企业减少污染物排放，树立环保意识、建设美丽中国，其生态文明建设意义远大于财政意义。”刘剑文如是说。

刘剑文指出，环境保护税强化了节能减排的优惠标准和力度，将进一步鼓励和倒逼企业改进设备工艺，提高环保投入，以此推进经济效益与生态效益的协同增长，实现百姓富、生态美的有机统一。特别需要指出的是，环境保护税法在税收授权立法方面的规范性、合理性，对我国未来的税收立法具有示范和标杆作用。

(责编：朱江、仝宗莉)