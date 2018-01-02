猪肉安全知多少？ 猪长得快是被催肥的吗？

人民网北京1月2日电 近年来，随着经济快速发展，人们生活水平不断提高，猪肉消费逐渐增多，传统养殖方式已经不能满足需求，以适度集约化为特征的现代养殖业应运而生。但是，对现代养殖业，人们却有着一些似是而非的认识。为了澄清这些认识，让人们可以放心食用猪肉，农业部小编请到了几位院士大咖来科普一下！

问题一：猪吃的饲料有管理要求吗？

中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所畜牧健康养殖中心主任印遇龙介绍说，养殖中给猪饲喂营养均衡的饲料，是猪能健康生长的一个重要因素。饲料由饲料原料和饲料添加剂组成。我国使用的饲料原料和饲料添加剂均实行许可制，即批准允许的方可使用，未批准或禁用的均不可使用。农业部发布有《饲料原料目录》，并不定期进行更新。目录之外的物质用作饲料原料的，应当经过科学评价并由农业部公告列入目录后，方可使用。

饲料添加剂是饲料中用量少但作用很大的饲料成分，没有饲料添加剂，就无法配制出既满足动物需求又营养平衡的饲料。添加剂可分为营养性添加剂、一般性添加剂和药物添加剂三类，在饲料中比重一般不会超过4%，比例高了，饲养成本提高，对养殖户来说并不划算。传统的单一饲料只能解决生猪的“吃饱”问题，而营养性添加剂主要是解决生猪“吃好”的问题。在饲料中添加适量药物添加剂，可以有效防控生猪的常见性、多发性疾病，国家制定有严格的《饲料药物添加剂使用规范》，并依照《兽药管理条例》的规定执行。我国明令禁止在饲料中添加苯巴比妥等镇静催眠、抗惊厥类药物。通过添加安眠药让猪多睡少动、快速长肥是没有必要的，因为圈养的生猪本身活动量就很少，没必要使用镇静剂。

为了保证饲料的质量和安全，农业部每年都在全国开展饲料质量安全例行监测工作。2017年上半年抽检各类商品饲料合格率为96.43%。可以说，我国饲料产品总体上是安全可靠的，畜牧养殖业可持续健康发展是有保障的。

有人说养猪的人会在饲料中添加尿素、砷制剂和铜，这种说法是不准确的。尿素、砷制剂和铜都有相应的限制性规定，不得随意使用。尿素，是一种高氮化肥，可以被牛、羊等反刍动物瘤胃微生物所分泌的脲酶分解，被合成蛋白质从而被吸收消化，而猪没有瘤胃，尿素中的氮不能被吸收利用，用量过大甚至会造成生猪中毒死亡。铜，在饲料中适量添加能促进猪的生长，具体标准为每1000公斤饲料中铜制剂添加量不能超过200克。此外，还有传言说在猪饲料中加入无机砷，猪会显得皮肤红润、毛发光亮，这种说法犯了常识性的错误。饲料中加入的是有机胂，而不是无机砷。有机胂对于提高饲料利用率、增强抗病能力有着明显作用。目前，除中国外，美国等很多国家也批准将其作为饲料添加剂。有机胂会从粪便排出，在生猪的机体组织中残留极低。而无机砷是剧毒物质，俗称砒霜，会造成生猪死亡，是不允许在饲料中添加的。

问题二：猪长得快，是被催肥的吗？

中国科学院院士、江西农业大学党委书记黄路生表示，现代猪长的快主要得益于种猪遗传育种科技的进步。在1万多年的驯养过程中，猪发生了许多变化：繁殖性能有了提高，生长速度变得更快，肉的品质有所改变。目前，我国绝大部分猪是从国外引进的杜洛克、长白和大白等品种杂交而生的，这类商品猪具有节省饲料粮食（土猪吃4斤饲料长1斤肉、现代杜长大商品猪吃2.8斤饲料长1斤肉）、生长速度快（土猪一般8个月能长到75公斤，杜长大商品猪6个月就能长到120公斤）、瘦肉产量高（土猪瘦肉产量比例一般在40%左右，而杜长大商品猪瘦肉产量比例可达60%以上）、体型大等优势。优质品种生猪160天左右出栏很正常，国外更好品种的猪出栏周期更短。

饲料质量的提高也起到了非常重要的作用。现代饲料科学技术的应用推动我国配合饲料转化率明显提高，由4:1提高到3:1。过去养一头猪需要一年的时间，现在6个月就可出栏，这与营养均衡的饲料和养殖技术进步是分不开的。。

此外，通过改善养殖环境，实施畜禽粪污无害化处理，逐步解决了重大疫病和抗生素残留等问题，猪的生长周期逐渐缩短，猪可以长到100公斤左右。

问题三：猪生病也要打针吃药吗？这些药安全吗？

中国工程院院士、中国农业大学动物医学院教授沈建忠指出，生猪在养殖中发病，必要的治疗用药是不可避免的，在美国、欧盟等养殖技术发达国家也是如此。给猪用的是兽药，通常情况下，为了预防健康猪群感染传染性疾病风险，养殖者会针对具体病种注射预防用疫苗。针对口蹄疫等重大动物疫病，由国家采取强制免疫措施统一预防控制该类风险；在生猪发生群体细菌性疾病或其他群体疾病时，养殖者一般会在兽医指导下，饲喂治疗性兽药防治疾病；针对生猪个体如外伤、难产等情况，一般要由兽医进行专门治疗。

兽药是推进养殖业安全生产和健康发展过程中不可或缺的重要投入品。依据《动物防疫法》和《兽药管理条例》，动物养殖过程中用药须遵守相关规定。一是要使用国家批准的、质量符合要求的兽药，不得使用禁用兽药或化合物；二是不得使用人用药，也不得在饲料或饮水中使用激素类药物；三是凭执业兽医处方使用兽用处方药；四是严格按照兽药使用说明书规定的动物品种、适应症、用法用量等内容使用兽药，严格执行停药期规定；五是养殖场/户要建立规范的用药记录。

目前，我国从未批准过激素类药物用于动物促生长，已批准的激素类药物主要用于治疗种畜繁殖和产科疾病，这与欧盟的规定是一致的。截至目前，农业部只批准了土霉素等10多种抗生素可作为药物饲料添加剂使用，并严格规定了使用的动物品种、用法用量、停药期等，规定内容与国际标准基本接轨。

问题四：猪肉到底可不可以放心吃？

农业部农产品质量标准研究中心研究员钱永忠强调，农业部每年对猪肉中可能存在的药物残留及瘦肉精等非法添加物开展国家农产品质量安全例行监测工作。2017年前三季度猪肉质量安全监测合格率为99.8%。针对人们担心的抗生素、瘦肉精、注水肉等问题，农业部门开展了兽用抗生素、瘦肉精等专项整治行动和生猪屠宰监管“扫雷行动”，重点打击兽药中非法添加、超范围超剂量使用兽药、私屠滥宰、屠宰环节添加“瘦肉精”、注水或注入其他物质等违法违规行为，严防、严管、严控质量安全风险。应该说，总体上我国猪肉产品质量安全是有保障的，消费者可以放心消费。

(责编：蒋琪、仝宗莉)