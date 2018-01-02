乡村振兴战略实施分三步走 相关细化政策将陆续出台

日前召开的中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务，确定了时间表。“三农”问题专家在接受上证报记者采访时认为，会议对乡村振兴战略的实施划分了明确的阶段，是重大突破。预计总体规划性的文件、细则性的文件将陆续出炉。
按照中央农村工作会议部署，乡村振兴战略的实施将分三步走：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田表示，2020年将是“三农”工作的一个关键节点，包括精准扶贫在内的很多任务预计将在2020年完成，未来预计还将出台一系列政策。
“根据时间表，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。预计乡村振兴战略具体的政策将从今年起陆续出炉。”郑风田说。
中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥也认为，今年乡村振兴战略有望出台总体规划性的文件，到2020年有望出台更多细则性的文件。
会议指出，实施乡村振兴战略，必须大力推进体制机制创新，强化乡村振兴制度性供给。
对此，李国祥在接受上证报记者采访时表示，过去我国的“强农富农惠农”政策主要是通过政策红利形式实施的，预计未来会对部分惠农政策作出调整。而乡村振兴战略强调从体制机制方面创新和完善，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，激活主体、激活要素、激活市场。
他表示，过去的以城带乡，主要是通过补贴来支持乡村发展，优质资源仍先考虑城市。现在提出要重塑城乡关系，走城乡融合发展之路，分配资源时将优先考虑乡村发展，调整的核心是让城乡要素实现双向流动。
会议在“制度性供给”的概念下提出，要落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，完善承包地“三权分置”制度，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，深入推进农村集体产权制度改革，深化农产品(7.660, 0.00,0.00%)收储制度和价格形成机制改革。
郑风田对此表示，会议强调了关于农村土地承包方面的政策，这将增加农民对农业投入的积极性。
而从全国农业工作会议、农业部深化农村改革情况交流会上透露的信息来看，今年农村土地制度、集体产权制度等相关改革将进一步加大力度。
农业部部长韩长赋在深化农村改革情况交流会上表示，要重点抓好农村承包地确权登记颁证、农村集体产权制度改革和农垦改革，确保实施乡村振兴战略实现良好开局。
韩长赋表示，要按期完成确权登记颁证任务，2018年，除少数民族边疆地区外，其他省份均应基本完成确权工作；要推进确权成果应用，为土地承包经营权抵押贷款、承包地有偿退出、互换并地等提供支撑。
此外，还要继续扩大农村集体产权制度改革试点，2018年将试点扩大到300个，选择有代表性、工作基础好、干部素质高的50个地市开展整市试点；重点要积极推进垦区集团化改革，全力推进办社会职能改革，加快农垦土地确权和中央直属垦区改革。（王文嫣 梁敏）
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