成都推出首批２２００余套国有租赁房源

新华社成都１月２日电（记者李倩薇）记者２日从成都市城乡房产管理局了解到，成都市国有租赁房源已上市，首批推出２２００余套房源，市民可以在成都住房租赁交易服务平台上进行租赁。
记者从该平台上看到，这些房源基本位于主城区，从一居到四居都有，月租金４７０元起租。如何租到这些房子呢？成都市房管局工作人员介绍，有意向的市民可以登录“成都住房租赁交易服务平台”首页，进入“国有住房租赁公司房源”页面，点击“竞价人注册”进行注册，然后选定所需房源，参与该套住房的竞价。
需要注意的是，竞价成功的个人或机构，应当在五个工作日内与国有公司签订租赁合同，逾期则视为无效。租赁合同签订完成并按合同约定交清费用后，即可按双方约定的交房日期，租住所竞得的房源。想要提前看房的市民，也可以拨打该套租赁房源所留联系电话进行对接。
成都是全国首批开展住房租赁试点城市之一，目前已组建了４家国有住房租赁公司，正全面开展国有存量住房清理，盘活国有存量房源，后续还将推出更多租赁房源，供有租住需求的市民选择。
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