云付通摘得中国经济高峰论坛两项年度大奖

12月30日，由中国经济导报社和中国商报社联合主办的2017年中国经济高峰论坛暨第十五届中国经济年度人物颁奖典礼在北京饭馆隆重举行。云付通支付科技（深圳）有限公司（以下简称云付通）凭借创新的商业发展模式包揽了中国经济十大创新企业和中国经济年度人物两项重量级大奖，彰显了云付通的雄厚实力和在新经济领域的地位。
据悉，云付通仅用了短短两年的时间就实现了企业的跨越式发展，打造了一个具有内生力的产业生态圈，将云支付成功应用于地产、汽车、服饰、硬件、票务等实体经济领域，影响并改变着千万人的消费方式。随着云付通知名度的不断提升和影响力的持续扩大，云支付消费分红模式未来有望惠及更多人。
云付通董事长黄秋锦先生在接受采访时表示，“这不止是对我个人的表彰，更是对云付通商业模式的认可。未来我们将加快全国布局，让更多的人享受新经济时代下的红利。”
作为互联网时代下的新兴经济体，云付通以创新的理念、科学的运作模式，匠心打造了云支付大系统，通过找到生产发展与消费之间的黄金平衡点，为合作商家的致富梦开辟了新渠道，也为广大消费者带来分红福利，发挥消费在经济发展中的引擎作用，为中国经济的繁荣发展提供了新动力。可以说，荣获2017年中国经济十大创新企业奖，云付通是实至名归！
“荣誉不仅是成就，更是责任，未来我们将继续与时俱进，通过创新技术与发展模式延伸，让消费方式多元化，为社会经济的繁荣创造更多的可能，为实现伟大‘中国梦’而不懈努力！”云付通总裁张俊辉先生表示。
云付通董事长黄秋锦、总裁张俊辉携股东团队出席了此次活动，与优秀企业交流探讨，共同发力新经济时代的创新发展。
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