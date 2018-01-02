全球领先“中国芯”横空出世 智能驾驶加速产业化

拥有百年历史的汽车产业，正在迎来历史性变革。智能驾驶可能是未来几年影响世界最深远的技术革命，谷歌、苹果、特斯拉和百度等巨头都开始积极布局。与此同时，很多新兴智能公司也都纷纷加入了这场世纪大战进行角逐。

过往商场浮沉的历史告诉人们一个真理，在一个行业发生巨变的时刻，就是新兴企业的大好时机。

“征程1.0”问世，中国方案向业界投下重磅炸弹

2017年12月20日--经过两年的不懈努力，世界领先的人工智能初创企业地平线成功发布中国首款全球领先的嵌入式人工智能“中国芯”。地平线创始人兼CEO余凯与中国科学院院士、清华大学计算机系教授张钹，国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武，共同发布了面向智能驾驶的“征程(Journey)1.0”处理器，针对高性能L2级别的辅助驾驶，提供算法+芯片+云的完整解决方案。“征程”的问世无疑是向业界投下了一颗重磅炸弹。

汽车强国是我国政府的重大战略目标，然而全球市场被欧美日等拥有百年历史的汽车强国牢牢霸占，人工智能技术的发展为我国赶超汽车强国提供了绝佳的机遇，因此政府把智能驾驶上升到了一个很高的战略层面。

智能驾驶的背后实际上暗藏着大国之间产业的全球竞争。余凯认为：“如果未来中国的人工智能产业要腾飞，要起飞，必须具有航空发动机，这个航空发动机是什么?它一定是人工智能处理器，所以我们希望能够在这个领域去探索。”

在这样的背景下地平线自主研发的征程的问世就显得格外意义深刻，“征程”是一款完全自主研发的国产芯片，具有全球领先的技术实力。基于地平线第一代BPU架构---高斯架构，具有全球领先的性能：可实时处理1080p@30fps视频，每帧中可同时对200个目标进行检测、跟踪、识别，典型功耗1.5W，每帧延时小于30ms。

以“算法+芯片+云”的旗帜性成果，打造创新性的中国方案。地平线提供面向智能驾驶的高性能、低功耗、低成本的视觉环境感知解决方案，对复杂场景进行细粒度、结构化的语义感知。能够同时对行人、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌、红绿灯等多类目标进行精准的实时监测与识别，满足车载严苛的环境要求以及不同环境下的视觉感知需求。据产品负责人介绍，在实际道路上，目前基于征程1.0的ADAS对车辆、行人、车道线、交通标志等多类目标的检测准确率均大于99%。

值得一提的一点是，所有这些高性能算法的实现都建立在低成本和低功耗的基础上，这对人工智能的发展注入了一针强心剂。清华大学计算机系教授张钹在发布会中谈到：“大家都知道AlphaGO打败了李世石，大家说是人工智能在围棋上面战胜了李世石，其实大家不知道这背后我们付出了多大的代价。李世石的大脑跟人类的大脑一样二十瓦，而AlphaGO所用的计算机是两千千瓦，我们用十万倍的功耗才把李世石打败。”

地平线的战略是软硬件结合，系统性的从应用带动软件、芯片的发展，在提质降耗的问题上，用张钹的话说：“走出了一条中国特色的硬件设计以及产品的道路。”

技术的实现，得益于地平线拥有一支兼备算法、软件、硬件、芯片及云架构研发能力的业界顶级核心团队，其成员20多次在各项国际人工智能评测中获得全球第一，更在搜索广告、语音搜索、图像搜索、人脸识别、芯片设计、智能手机、并行计算等领域做出了影响数亿用户的产品和服务。

除了技术上的创新和人才优势，本土企业不可避免的占有天时和地利的优势，在研发过程中地平线深入中国实际场景特性和国人驾驶心态，研发针对性的一站式解决方案，可谓说因为中国方案，所以更懂中国。

AI芯生态大战略，树立智能驾驶技术新路线

一个目标，各自实现。智能驾驶的竞争赛道上挤满了各色选手，相应就有各色的战略路线。

地平线的战略路线是，以开放的心态，携手行业伙伴，建立“AI芯生态”，软硬结合，树立自动驾驶技术新路线。也就是说以开放包容的心态，接纳更可能多的汽车企业共同构建一个智能驾驶的生态体系。

智能驾驶不单单是一个芯片或者是一种算法，一定是跨行业、多元化的高度集成的系统体系，只有海纳百川构建系统，才能沉淀大数据池，任何算法的尽头一定是数据，智能驾驶的战略资源也是数据，“算法+芯片+云”的整套解决方案，正是在致力于构建一个无边界的数据和生态系统。

地平线与世界四大主要汽车市场的顶级OEMs及Tier1s合作，致力于为汽车打造自动驾驶的大脑。统治汽车市场百年的汽车公司，越来越看到，新兴科技公司在这次智能汽车产业的变革中的重要力量，与有实力的科技公司合作是大势所趋。

中国重大战略芯片产品，2025让世界奔跑中国车

“征程”系列的推出不仅仅是为智能驾驶提供了一个新的市场选择，其背后还有很多更深层的意义和影响。

2016年中国在芯片产品的进口上花费了2000多亿美金，超过了石油，成为了我国第一大宗进口商品。征程是我国在人工智能芯片上的一次重大突破，地平线也成为中国第一家实现人工智能芯片量产流片的企业。而实际上征途不仅仅是一块芯片，它代表着地平线“算法+芯片+云”的发展策略——着重于软硬件的协同优化，其开发的高性能、低功耗、低成本、开放的嵌入式人工智能芯片和解决方案，为终端设备装上“大脑”，赋予机器感知、交互、理解到决策的智能，让人们的生活更安全、更便捷、更美好。

同时，“征程”系列为我国自动驾驶或无人驾驶的产业化进程按下了加速键，也开启了我国追赶世界汽车一流强国的崭新时代，为我国汽车行业弯道超车共享了有力的支撑。

“征程”系列只是一个开端，余凯在现场描绘未来两年的发展规划，“地平线BPU芯片研发路线分为三步走战略，在2017年到2019年之间，分别推出基于高斯架构、伯努利架构和贝叶斯架构的产品。在明年一月的美国CES上，将会展示基于第二代伯努利架构的产品，像素级的语义识别，识别目标更加丰富、细粒度更高、多维度、高精准度，它不限于有形的正规形状的物体，还包括树木、道路、建筑等。同时还会对行人和车辆的行进方向进行动态预测，当然下一代芯片性能将更加强大，能耗也更低。”

展望未来，地平线有一个远大的愿景，希望到2025年，中国绝大部分的自动驾驶汽车上面都有基于地平线“征程”人工智能处理器，搭载“中国芯”的汽车奔跑在世界各地的公路之上。

(责编：赵爽、李栋)