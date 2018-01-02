成安渝高速四川段今起收费 一类车114元
成安渝高速
四川新闻网成都1月1日讯(记者 戴璐岭)四川新闻网记者从中电建四川渝蓉高速公路有限公司了解到，根据省交通运输厅、省发展改革委《关于成安渝高速公路四川段试行收取车辆通行费的批复》，成安渝高速公路四川段于2018年1月2日16时起试行收取车辆通行费，记者了解到，其中一类车收费114元。
成安渝高速公路四川段全长174.539公里，全线采用双向六车道高速公路标准，路基宽度33.5米。成安渝高速公路是连接重庆和四川成都的第三条高速公路，是四川省高速公路网布局规划中23个出川通道之一，是连接成渝经济双核的重要通道，同时也是解决资阳地区经济发展的一条重要公路，是两地距离最短、车速最快、路况最好的高速公路。
据了解，成安渝高速收费标准标准为：一类车基价标准按0.60元/车·公里执行；通过特大桥梁、隧道的车辆按一类车基价适当加收车辆通行费，具体为：沱江特大桥(1065米)3元/车·次、龙泉山1#隧道(1089米)3元/车·次、龙泉山4#隧道(1691米)3元/车·次。
货车按照省交通运输厅、省物价局《关于联网高速公路实施货车计重收费的批复》(川交发[2007]14号)以及省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅《关于对正常装载合法运输车辆通行费实行优惠的通知》(川交发[2014]1号)和《关于对正常装载合法运输车辆通行费实行优惠的补充通知》(川交函[2014]54号)要求和计重收费标准实施计重收费。
(图由中电建四川渝蓉高速公路有限公司提供)
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