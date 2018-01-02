中铁总:今年铁路固定投资7千亿 2020年高铁覆盖80%大城市

人民网北京1月2日电（贾兴鹏 实习生尹莉娜）“去年，全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元。”1月2日上午，中国铁路总公司总经理、党组书记陆东福在中国铁路总公司年度工作会议上透露，今年全国铁路固定资产投资将安排7320亿元。

此外，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市；其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市。

陆东福表示，去年铁路完成了2017年各项目标任务。铁路建设方面，全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，其中国家铁路完成7606亿元；新开工项目35个，新增投资规模3560亿元；投产新线3038公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营。

“客货运输强劲增长，” 陆东福介绍，国家铁路完成旅客发送量30.39亿人、同比增长9.6%，其中动车组发送17.13亿人、同比增长18.7%，占比56.4%；货物发送量29.18亿吨、同比增长10.1%，开行中欧班列3600列。

此外，“技术创新跃上新台阶，复兴号奔驰在祖国广袤的大地上”。据悉，中国标准动车组命名“复兴号”并实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。

陆东福在报告中表示，2017年中国铁路经营效益大幅提升，铁路运输总收入6958亿元，同比增收1010亿元、增长17%，创历史最高增收额。

最后，国铁企业公司制改革取得重大进展。陆东福表示，18个铁路局改制为集团有限公司；总公司机关组织机构改革顺利完成，机关部门、内设机构、定员编制分别精简10.3%、26.6%、8.1%。

中国铁路总公司还给出了2018年的目标：铁路安全不发生重大及以上责任事故；国家铁路完成旅客发送量32.5亿人次、货物发送量30.2亿吨、总换算周转量38900亿吨公里；全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中，国家铁路7020亿元；投产新线4000公里，其中，高铁3500公里。

陆东福表示，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市；其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市；中西部（含东北三省）铁路11.2万公里左右，复线率和电气化率分别达到60%和70%。

同时，动车组保有量达到3800标准组左右，其中“复兴号”动车900组以上。力争到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右；到2035年，率先建成发达完善的现代化铁路网。

(责编：冯人綦、曹昆)