中铁总:今年铁路固定投资7千亿 2020年高铁覆盖80%大城市

人民网北京1月2日电（贾兴鹏 实习生尹莉娜）“去年，全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元。”1月2日上午，中国铁路总公司总经理、党组书记陆东福在中国铁路总公司年度工作会议上透露，今年全国铁路固定资产投资将安排7320亿元。
此外，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市；其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市。
陆东福表示，去年铁路完成了2017年各项目标任务。铁路建设方面，全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，其中国家铁路完成7606亿元；新开工项目35个，新增投资规模3560亿元；投产新线3038公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营。
“客货运输强劲增长，” 陆东福介绍，国家铁路完成旅客发送量30.39亿人、同比增长9.6%，其中动车组发送17.13亿人、同比增长18.7%，占比56.4%；货物发送量29.18亿吨、同比增长10.1%，开行中欧班列3600列。
此外，“技术创新跃上新台阶，复兴号奔驰在祖国广袤的大地上”。据悉，中国标准动车组命名“复兴号”并实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。
陆东福在报告中表示，2017年中国铁路经营效益大幅提升，铁路运输总收入6958亿元，同比增收1010亿元、增长17%，创历史最高增收额。
最后，国铁企业公司制改革取得重大进展。陆东福表示，18个铁路局改制为集团有限公司；总公司机关组织机构改革顺利完成，机关部门、内设机构、定员编制分别精简10.3%、26.6%、8.1%。
中国铁路总公司还给出了2018年的目标：铁路安全不发生重大及以上责任事故；国家铁路完成旅客发送量32.5亿人次、货物发送量30.2亿吨、总换算周转量38900亿吨公里；全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中，国家铁路7020亿元；投产新线4000公里，其中，高铁3500公里。
陆东福表示，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市；其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市；中西部（含东北三省）铁路11.2万公里左右，复线率和电气化率分别达到60%和70%。
同时，动车组保有量达到3800标准组左右，其中“复兴号”动车900组以上。力争到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右；到2035年，率先建成发达完善的现代化铁路网。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】