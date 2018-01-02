党的十九大报告明确提出了建设交通强国的宏伟目标，这是以习近平同志为核心的党中央在科学研判社会主义现代化强国过程中，赋予交通运输发展的新方位和新任务，为新时代交通运输发展指明了方向，带来了前所未有的新机遇。

交通顺则百业兴。交通运输是兴国之利器、利国之基石、强国之先导，在国民经济中发挥着先导性、基础性、战略性和服务性作用。国家之强始于交通之强，建设交通强国，是时代之需、发展之急；社稷之需、百姓之急。新时代、新使命、新征程，中国交通要有新作为，要做新贡献，就必须在中国特色社会主义思想的引领下，坚定、自信、踏实、有力地从交通大国迈向交通强国。

一、五方位“交融”，赋予交通强国的新时代使命

“天地交而万物通，上下交而其志同”。“交”，交足而待，即托付、融合之意，“交”是交通的基本形式。而新交通在新时代的定位，同样体现在一个“交”字上。这个“交”不仅局限在物理、地理上的，更融入到民族、社会、人民的方方面面：

（一）与民族交融，承载助力中国梦想的时代使命。实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想。历史和现实都告诉我们，必须要在中国共产党的带领下，全国上下心往一处想，智往一处谋、劲往一处使，凝聚中国力量，这一梦想才有实现的可能。党的十八大以来，交通取得了“高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速推进”的辉煌成就，关键在于坚定不移地执行落实了以习近平总书记为核心的党中央明确的治国理政新理念新思想新战略。

站在新时代的历史方位上，交通运输首要之责就是要深入学习全面领会切实贯彻党的十九大精神，按照党的十九大作出的总体战略部署，扎实做好交通各项工作。用党的基本理论、基本路线、基本方略，来武装头脑、指导实践，开启建设交通强国新征程，积极助力中华民族伟大复兴。

（二）与经济交融，承载发展国民经济的先行使命。 “交通成和而物生焉”。交通运输一头连着生产，一头连着消费，国民经济的快速发展，离不开国际国内商品和要素的有序、自由流动和充分竞争。保持经济的中高速增长，交通必须坚持“适度超前、统筹发展”的原则，积极引领经济发展新常态。先行一步，走在前列，建设好交通运输基础设施，推进供给侧结构性改革，促进物流“降本增效”，优化产业布局，激发市场活力，不断促进不同国家、不同区域之间的人员交流、商品交换和贸易发展，充分体现交通运输在国民经济各个产业中的基础性、先导性作用。

（三）与社会交融，承载建设活力社会的和谐使命。“欢欣交通而天下治”，伴随着交通而来的，不仅是资本，还有医疗、教育、人才、理念、智慧等各类社会资源的整合与汇聚。十九大提出：要激发全社会创造力和发展活力。交通强国，不仅有利消除贫困、封闭等不和谐因素，让贫困人口和贫困地区同全国一道全面进入小康社会；促进社会分工、开拓商品经济和市场经济发展，协调社会资本再生产，提高和丰富人民生活水平，增强社会发展的活力和生命力。

（四）与人民交融，承载实现美好生活的历史使命。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。破解发展不平衡不充分，提升群众获得感幸福感，就是历史交给我们的艰巨重任。

解决好新时代的社会主要矛盾，就要建设人民满意交通。交通强国，不仅给普通百姓带来生活改变，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。同时，也在协同区域发展中发挥根本性的作用，发达的交通建设就如同连通器中的连接管道，迅速将两边的水保持同一水平线，成为解决不平衡不充分问题的首要条件。

（五）与世界交融，承载构建命运共同体的和平使命。“天地交而万物通”。通万物，就要通天下。21世纪中国的崛起，是要同各国人民一道，构建人类命运共同体，实现共赢共享。习近平总书记面向世界提出的“一带一路”重大倡议，就是中国对如何构建人类命运共同体这一问题给出的现实答案。

建设“一带一路”，必须交通强国。交通运输要通过基础设施的互联互通，进一步推动贸易和投资便利化，促进地区的经济增长，让每一个参与其中的国家享受政策红利。只有这样，才能让“一带一路”倡议真正得到众多国家真心支持和积极响应，让中国的大国地位得到彰显，让和平崛起得以实现。

二、六维度“变通”，树立交通强国的新时代思维

“通”，往而不穷，即通达、无碍。“通”是交通的基本属性。面对新时代的新要求、新变化、新任务，交通运输不仅要“通”，还要在变中通、在通中变，建设交通强国，首先就要在思维上求变求通。

（一）变通思维广度，提升综合视野。交通自古以来就是一个立体的概念，过去几千年，无论是工具，还是渠道，人们更多地是在寻求从单一到多元的突破，从而实现便利交通。建设现代化综合交通体系，应该是从多元到一体化的回归，通过综合思维降低产能，节省资源来合并同类项，从而使各种交通模式之间的相互作用关系以新的方式呈现。

综合交通首先要在综合规划上入手，在各个通道、网络、节点上都进行综合的规划布局，统筹公路、铁路、水运、空运、管道等各类交通方式，明确分层分级覆盖的目标。其次要在综合衔接上着力，这不只是物理上的、通道上的衔接，还要强调在功能上、运行上和服务方面实现各种交通方式、不同枢纽场站、境内境外之间的有效衔接。最后要在综合服务上发力，要提供无处不在和随需而动的信息服务，以实现群众出行的零距离换乘和货运集约高效的目的。

（二）变通思维力度，提升国际视野。随着“一带一路”建设、中国经济全球化的推进，交通建设不再局限于一池一城、一疆一域，而是放眼全球、走向世界。近年来，我国的交通运输事业得到了长足的进步，交通运输状况从“瓶颈制约”、“初步缓解”逐步发展到“基本适应”、“逐步引领”，其成果令国人骄傲，令世人瞩目，已成为世界上的交通大国。

要从交通大国发展到交通强国，在国际上提供中国智慧、服务世界，一方面要向国际标准看齐。对标国际先进，我们交通建设还存在不平衡、不充分，不够高精尖等问题，“一带一路”要实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不但要“通”出去，更要“融”进去，在国际合作中找差距，补短板，把精华的经验做法引进来，以更高的要求、更高的标准提升自己、做强自己。另一方面要让国际标准向中国看齐。古往今来，谁强大，谁就能掌握话语权。要继续通过援建、招标等形式参与国际交通事务，把技术带出去，把品牌打出去，让“中国建造”在世界各地生根，在世界各国人民心中落户。

（三）变通思维精度，提升绿色视野。交通，是在人与自然的关系上，依赖自然、利用自然和开发自然。交通强国必须突出绿色可持续这个定位。绿色交通，不仅指采用低污染，适合都市环境的运输工具，更是在交通的开发、建设和使用过程中，都要遵循自然的发展之道，尊崇自然、理解自然、融入自然，与自然和谐共处、共同发展。

坚持绿色发展理念，就要按照生态原理规划、建设和管理，构建与环境相协调的交通体系，这既是社会生态文明的重要组成部分，更是促进人与自然和谐发展的内在要求；既是破解资源环境要素约束，实现交通可持续发展的必然选择，更有利于形成绿色发展方式和生活方式。绿色是生命的颜色，与交通有着深厚的渊源：绿灯代表准行，交通这辆拉动国民经济命脉的高速车一旦开上绿色通道，必将畅行无阻。

（四）变通思维跨度，提升未来视野。未来发展需求是生命力的象征，同时又是发展根本动力源。回顾历史，交通行业总是走在新技术新科技发展应用的最前沿，成为一个时代转折和突破的里程碑，科技改变交通，交通改变世界。交通作为便民利民的公用事业，必须具备未来眼光，这样才能更好地定位好发展目标，让创新成为交通大发展的一把利器。

当前，我们正处于第三次以IT技术和信息通信技术为主导的技术革命发展高潮期，中央提出建设智慧城市、智慧社会，其中，智慧交通是基石、是引擎，是最前沿的科技应用与人民美好生活满意度之间的桥梁。运用智慧系统连接起现在与未来的桥梁，把智慧用在规划上、管理上与研发上，充分利用物联网、云计算、大数据、区块链、新能源等前沿技术，谋划好无人汽车、人工智能、北斗导航等交通新形式新变化的管理和使用规则，来提升交通的发展脉络。

（五）变通思维深度，提升文化视野。交通是一项庞杂的社会性事务，涉及到社会的方方面面，既要依靠各个社会群众，引导社会的广泛认同和参与；又要反哺黎民百姓，让群众直接享受到改革红利。交通要达到历久弥新，就要在依靠社会、发动群众上下功夫；在服务的人性化、便利化上下功夫；在提升文化认同度和影响力上下功夫，使交通不仅是代步的替名词，还要从心灵相通，义理情相融上找着力点，使交通与文化互动取得相得益彰的效果。

树立文化交通理念，我们迫切需要转换定位，实现从传播者到创作者的根本性、功能性转变，使交通之行变成文化之旅，并根据时代特征嵌入文化元素，让交通作为文化承载和传播工具向形成自身交通文化转化。要强化交通文化的产出和输出，通过自媒体等各种渠道的互动，形成对系统内部能凝心聚力、对人民群众能唤起共鸣、在国际社会能得到认同的交通文化精神内核，唱响中国交通好声音。“世上本没有路，走的人多了，便变成了路。”走在路上的人，年复一年吟唱着他们的歌谣，而今，这条路也要发声，唱出自己的精气神。

（六）变通思维温度，提升民本视野。“坚持人民利益至上，始终把安全放在首要位置”，这是习近平总书记对交通发展的根本性要求，体现了国家领袖浓郁的为民情怀和民生情结。交通的核心理念是以人为本，核心要素是人，是尊重人、解放人、依靠人，提升人的自由和便捷，通过改变出行方式，而改变生活方式，从而不断提高人的生活质量需要，有利于人的全面发展。

交通的民本理念主要落实在便捷与安全上。安全是对生命的尊重和敬畏。作为直接服务民生的主体项目，交通的发展宗旨就是保障人民平安出行，就必须从设施设备到桥、路、水域、气候、环境等相关因素方面，通过构建人、物、系统的安全体系，将事故后被动处置转化为积极事先预防，增强安全管理能力，提升预控应急水平。

三、八方面“强盛”，打造交通强国的新时代路径。

“强”意为“弘虫为强，力及至远”，将自身之力，传至远方，才是强的本意。“强”是建设交通强国的基本要求。强交通，就要从自身出发，怀大局、观大势、谋大事，夯基垒台、立柱架梁、优质提效、智慧创新，脚踏实地、稳中求进、久久为功、科学谋划，着力建设服务人民、服务大局、服务基层，安全可靠、便捷畅通、经济高效、绿色智慧、综合发展的现代交通。具体来说，有八个方面：

（一）力壮者强，交通强国需以优质强基。质量，是兴国之道，强国之策。建设人民满意的交通，打造高品质工程是积极推动交通运输由量的扩张向质的跨越的历史转变。因此，要强化责任，精益求精，以对历史、对人民高度负责的精神追求品质的卓越；科学组织，遵守规律，注重提升品质成本的可控，避免贪大求洋，切实保障品质工程生命周期的最优；工匠精神，持之以恒，坚持为了追求1％的提升，付出99％的努力，铸就高品质的“中国创造”、“中国品牌”战略。

（二）守安者强，交通强国需以安全强本。安全是交通发展的基础，党的十九大提出以人民安全为宗旨的总体国家安全观，构建了新时代中国特色国家安全思想。在“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”过程中，要增强责任自觉，始终坚持人民利益至上，始终坚持落实安全责任，始终坚持突出问题导向，始终坚持依法标本兼治，强化事中事后监管，全面加强源头防控和综合治理，建立安全生产权责清单、问题隐患清单和整治责任清单，切实做到重拳治标，重典治本。要发挥社会自觉，通过监管、宣传和教育，在全社会进一步构建“大安全”的理念，形成“人人抓安全、人人讲安全、人人管安全”的局面，让安全成为社会自觉行为，从而真正降低安全风险，提升安全保障。要强化主体自觉，强化安全主体责任，落实安全生产要求，强化安全生产红线意识，规范市场安全机制，进一步提升本质安全，切实解决好习近平总书记提出的“认不清、想不到、管不到”问题。

（三）善智者强，交通强国需以创新强根。创新是引领发展的第一动力。理念创新是引领交通运输发展的核心路径。创新发展理念，是交通运输业规划发展、推动发展、引领发展的重要理论依据，是形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系的理论武装，必须坚定不移地贯彻执行。管理创新是推动交通运输发展的重要抓手。以敬民之心，行简政之道。将简政放权、放管结合、优化服务作为推动交通发展的“先手棋”和转变政府职能的“当头炮”。通过不断自我革新，切实减轻企业负担、改善营商环境、便利群众办事。科技创新是开拓交通运输发展的内生动力。必须全面提升科学技术水平，补齐发展短板，依靠技术优势不断提高运输效率和品质，降低运输成本，向世界输出更具竞争力的交通运输产品和服务，推动交通运输“走出去”。

（四）乐聚者强，交通强国需是以协同强力。“协, 众之同和也；同, 合会也”。交通运输要聚合交通资源，平衡各种运输方式，着力推动陆上、海上、天上、网上四位一体联通，并加强对外合作。加快形成综合交通体系，不仅要聚形，更要聚力、聚神。要协同区域发展，打破“一亩三分地”意识，以实现区域协同为目的，打造区域城际互联互通，突破发展壁垒，做到互通有无、有效互动，推动要素和结构“新组合”，形成区域发展新格局。要整合内外力量，跳出“交通”看“交通”，加大与省部单位、社会资源、国际力量的交流与合作，始终站在建设社会主义现代化强国的高度，强化大局观，摈弃保护主义，干大事、成大业。

（五）自胜强者，交通强国需以文化强神。交通运输在硬实力方面要位居世界前列，更应形成独特的交通文化，拥有与硬实力相匹配的软实力。培植核心价值。人民有信仰，民族有希望，国家有力量，有什么样的核心价值观，就有什么样的国家、行业和职工，交通强国必须有一支有坚定的信仰、优良的品德、严明的纪律的交通队伍，就要不断弘扬社会主义核心价值观，提炼具有现代意识和行业特色的使命、愿景、精神。打造文化产品。围绕安全、服务、便民、创新、廉政等时代主题，结合交通实际，培育整合各类人才力量，运用社会资源，尊重基层首创精神，凝聚交通智慧和文化积淀，打造形式多样、内涵丰富、品质精良的正能量作品。加大文化输出。提升交通文化自信，将体现时代性的优秀交通文化理念、成果和作品进行推广和宣传，通过文化输出，讲好中国故事，展现交通形象、提升交通影响。

（六）普惠者强，交通强国需以共享强民。“共享交通”已被评为中国“新四大发明”之一，是中华民族智慧的结晶。坚持共享理念，不断推进“智慧交通”建设。加强智慧交通的顶层设计，打破省际间交通发展信息孤岛，集成交通基础信息数据，发挥信息融合的综合效应，促进交通资源共享。立足服务民生，加快推进“服务共享”建设。共享经济是市场与政府两只手之外崛起的第三只手，是交通运输服务供给侧改革的助推器。要让交通更便利，着力打造“一站式”、“最多跑一次”等政务服务平台，提升信息共享联程服务。关注百姓需求，继续推进绿色低碳交通建设。积极探索优化“互联网+”交通新兴业态管理模式，持续巩固共享经济发展成果，打通城市有机体的阻滞淤堵，让百姓出行便捷高效，让交通血脉畅通流转。

（七）内健者强，交通强国需以素质强志。打铁还需自身硬。交通强国的建设，需要以优秀的组织、机制、人才资源为支撑。完善高效的交通机构。要以人民为中心，以转职能、优服务为立足点，对外，进一步从政府、市场、社会三个维度破除体制机制障碍，深化简政放权，创新监管方式；对内，加强机构、制度、人员等方面的优化升级，形成组织管理、工作运行、政策制度、法规标准体系，切实增强公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。构建高效的管理机制。建设科学、成熟、有效的基础设施网络体系、智能化运营管理体系、多元化服务体系，提升交通管理的质量和效率，全面建成更安全、更便捷、更高效、更绿色、更智慧、更经济、更可持续、更具竞争力的现代综合交通运输体系，确保各种运输方式的比较优势和组合效率得到充分发挥。培育高质的交通人才。交通人强，则交通强。要以政治建设为首要，打造一支绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的交通铁军；要以人才战略为引擎，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，积极培养造就一大批具有国际水平的高科技交通人才和高水平创新团队，把高素质、优品质的人才集聚到交通强国的伟大斗争中来。

（八）至远者强，交通强国需以品牌强音。交通强国，要积极打造属于自己的交通品牌，在世界上提出中国方案，发出中国声音。当前，高速列车、C919大型客机、振华港机、新能源汽车等一大批自主研制的交通运输装备成为“中国制造”的新名片。进入新时代，要进一步强化品牌意识，专注实体、专注创新、保持初心、弘扬匠心，自主研发一批高科技、高水准、高效能的优秀交通产品，不断丰富和锤炼出更多更优秀更响亮的国际化品牌；要进一步融入全球发展，把握好时代脉搏、紧贴形势发展，就各国关注的重大问题进行讨论并提出倡议，搭建对话与合作的平台，提升话语权，扩大市场面；要进一步提升大国担当，扬起交通这面和平大旗，回应外界对中国的关注，增强国际社会对中国经济发展前景的信心，通过交通基础设施的建设和推广，积极为世界各国提供更多发展机遇，在区域合作中肩负起大国的责任和担当。

“交”而后“通”，构成了宇宙和社会运行的基本形式；“通”而后“强”，实现了万物发展壮大的基本规律。交通强国，就要跳出行业发展的范畴，充分把握交通运输在新时代必须承担的历史使命和责任担当，融入到治国理政的全部活动之中，不断转变发展思维和理念，努力构建新时代综合交通运输体系，实现从“跟跑”，到“并跑”，并迈向“领跑”的转变。

迈入新时代，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，强国之路的蓝图已经描绘，富强民主文明和谐美丽的画卷已然铺开，这是交通事业发展的黄金时期，在以习近平总书记为核心的党中央的英明领导下，每一个交通人都有信心，有觉悟，有能力，为建设交通强国不懈努力，为建设社会主义全面现代化强国贡献力量。

(作者为国家社科基金重大专项《党中央治国理政的政治思想研究》课题组成员、宁波海事局党组书记)

(责编：朱江、仝宗莉)