我国光伏年发电量首超１０００亿千瓦时

新华社北京１月２日电（记者 刘羊旸）记者２日从国家能源局获悉，２０１７年１至１１月，我国光伏发电量达１０６９亿千瓦时，同比增长７２％，光伏年发电量首超１０００亿千瓦时。

据介绍，１０６９亿千瓦时的光伏发电量可替代３３００万吨标准煤，减排二氧化碳９３００万吨。

据悉，２０１７年我国光伏发电发展呈现三个新特点——

一是分布式光伏发展提速。２０１７年１至１１月，分布式光伏新增装机１７２３万千瓦，为２０１６年同期新增规模的３．７倍。

二是光伏新增装机分布地域转移特征明显。２０１７年１至１１月，西北地区光伏新增装机占比同比下降１７个百分点，而中东部成为我国光伏发电热点地区，其中华东地区和华中地区新增装机同比分别增加９个百分点和６个百分点。

三是新方式促进光伏发电发展。“光伏领跑者”计划的实施取得良好效果，光伏产业技术进步明显，成本实现大幅下降。

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