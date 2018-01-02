支付宝发布2017全民账单 上海人出门不带钱包成新习惯

人民网上海1月2日电（记者沈文敏）你上一次掏钱包是什么时候，一周前？一个月前？今天，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。数据显示，随着移动支付的普及，上海人的生活方式正悄然巨变：不带钱包出门已成为上海人的新习惯。

2017年，上海的支付宝用户移动支付占比为82%，创下新高。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。随着支付宝推出收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为中国人的日常，这一年堪称中国的“码年”。

这一年，移动支付改变的生活方式不仅仅是不带钱包：通过移动支付积累信用，上海人共信用免押金19亿元；通过在线缴纳水电煤等低碳行为，1046万上海用户在蚂蚁森林共减排超过12万吨，全国第一减排量相当于省电近2亿度，累计为地球种下85.9万棵真树，也是全国第一。

10笔支付8笔用手机，上海人新习惯：不带钱包出门

支付宝全民账单显示，2017年上海移动支付占比达到了82%。随着移动支付的场景几乎涵盖各个方面，越来越多的人能不带钱包出门。

“阿里数据”发布的数据也证实了这一趋势：过去3年，整个箱包类的搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。

移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的超过4000万小商家，靠这张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人，都能支持手机支付。

公共服务也能支持移动支付，出门带钱包的理由又少了一个

上海各公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已经能让上海人不用出行，坐在家中也能缴费、办事。2017年，上海人在支付宝中办理过各种公共服务。其中最受市民欢迎的三项服务是生活缴费、社保三金账单、实时公交查询。

缴费、购物、出行都能不用钱包的这一便利，也正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户。这一年，上海人也更爱出境玩了：出境游的支付笔数比去年多了280%。上海人最爱的目的地是日本、泰国、香港。

撬动社会更大潜能，移动支付引发的连锁反应

移动支付带来的不仅仅是个体不带钱包的便利，还能对社会产生一系列的正向影响。一方面，移动支付能积累信用，再通过信用让更多人能享受到信贷、保险等更多金融服务。

移动支付也让贫困地区获得了更多机会，在832个国家级贫困县和连片特困地区县中，蚂蚁金服服务了795个，为其提供便捷的支付、信贷等服务。2017年，这些地方的平均移动支付比例为90%，高于全国平均水平。

移动支付以及因其积累的信用，还能让社会资源更高效的运转。比如信用免押金，2017年，享受到芝麻信用免押金服务的上海用户比去年增加了756%，免交押金19亿。减免的押金，用户可以用在更重要的地方，为社会创造更多价值。

上海人在低碳环保的概念上，稳稳引领全国：通过在线缴纳水电煤、公共交通出行等低碳行为，1046万上海用户使用蚂蚁森林，用户量全国排名第一；上海人共减排超过12万吨，减排量相当于省电近2亿度，全国排名第一，累计为地球种下85.9万棵真树，全国排名第一。

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