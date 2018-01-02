支付宝发布2017全民账单 上海人出门不带钱包成新习惯

人民网上海1月2日电（记者沈文敏）你上一次掏钱包是什么时候，一周前？一个月前？今天，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。数据显示，随着移动支付的普及，上海人的生活方式正悄然巨变：不带钱包出门已成为上海人的新习惯。
2017年，上海的支付宝用户移动支付占比为82%，创下新高。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。随着支付宝推出收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为中国人的日常，这一年堪称中国的“码年”。
这一年，移动支付改变的生活方式不仅仅是不带钱包：通过移动支付积累信用，上海人共信用免押金19亿元；通过在线缴纳水电煤等低碳行为，1046万上海用户在蚂蚁森林共减排超过12万吨，全国第一减排量相当于省电近2亿度，累计为地球种下85.9万棵真树，也是全国第一。
10笔支付8笔用手机，上海人新习惯：不带钱包出门
支付宝全民账单显示，2017年上海移动支付占比达到了82%。随着移动支付的场景几乎涵盖各个方面，越来越多的人能不带钱包出门。
“阿里数据”发布的数据也证实了这一趋势：过去3年，整个箱包类的搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。
移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的超过4000万小商家，靠这张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人，都能支持手机支付。
公共服务也能支持移动支付，出门带钱包的理由又少了一个
上海各公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已经能让上海人不用出行，坐在家中也能缴费、办事。2017年，上海人在支付宝中办理过各种公共服务。其中最受市民欢迎的三项服务是生活缴费、社保三金账单、实时公交查询。
缴费、购物、出行都能不用钱包的这一便利，也正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户。这一年，上海人也更爱出境玩了：出境游的支付笔数比去年多了280%。上海人最爱的目的地是日本、泰国、香港。
撬动社会更大潜能，移动支付引发的连锁反应
移动支付带来的不仅仅是个体不带钱包的便利，还能对社会产生一系列的正向影响。一方面，移动支付能积累信用，再通过信用让更多人能享受到信贷、保险等更多金融服务。
移动支付也让贫困地区获得了更多机会，在832个国家级贫困县和连片特困地区县中，蚂蚁金服服务了795个，为其提供便捷的支付、信贷等服务。2017年，这些地方的平均移动支付比例为90%，高于全国平均水平。
移动支付以及因其积累的信用，还能让社会资源更高效的运转。比如信用免押金，2017年，享受到芝麻信用免押金服务的上海用户比去年增加了756%，免交押金19亿。减免的押金，用户可以用在更重要的地方，为社会创造更多价值。
上海人在低碳环保的概念上，稳稳引领全国：通过在线缴纳水电煤、公共交通出行等低碳行为，1046万上海用户使用蚂蚁森林，用户量全国排名第一；上海人共减排超过12万吨，减排量相当于省电近2亿度，全国排名第一，累计为地球种下85.9万棵真树，全国排名第一。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】