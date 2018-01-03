乐视网“打脸”贾跃亭 否认与其达成债务解决方案

原标题：乐视网“打脸”贾跃亭

身处美国的贾跃亭昨日通过微博隔空回应此前北京证监局责令其回国履责的通告，并在其中表示，自己已经积极与上市公司充分讨论沟通，提出了明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向。不过，乐视网昨晚发布的公告却指出，截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。

身处美国的贾跃亭再度微博发声，北京时间昨天中午，贾跃亭通过微博隔空回应此前北京证监局责令其回国履责的通告。这份贾跃亭亲笔签名落款为2017年12月31日的回应函为何选择在昨天公之于众，目前尚不得知。而这份名为回应函的文章中，对于北京证监局要求其回国的核心要求并未作出任何回应，只是强调自己已经全权委托甘薇与贾跃民在国内料理其债务事宜。

贾跃亭的这份回应函在网上引起了截然不同的评价，而外界最为关注的是，面对贾跃亭的如此回应，监管部门还将如何出招。然而更具戏剧性的是，对于贾跃亭在文中所称已与上市公司乐视网“沟通并形成债务解决意向”的说法，昨晚直接被乐视网“打脸”，上市公司乐视网昨晚发布公告回应称，“截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案”。

事件

贾跃亭隔空回应却避谈“回国”

贾跃亭在这份回应函中表示，在收到北京证监局责令其回国履职的通告后，自己“第一时间高度重视”，与上市公司进行沟通并形成了债务解决意向。同时他委托哥哥贾跃民于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。贾跃亭对于乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工带来的巨大影响和损失表示愧疚和自责，同时他表示将竭尽全力解决债务问题，“想尽一切办法弥补造成的负面影响和损失”。

同时，贾跃亭在文中用了相当篇幅指责乐视是被银行和自媒体摧毁的。他指称，去年7月份某银行机构“仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息(贷款余额12亿)，超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债”。同时贾跃亭也指，部分自媒体的不实或恶意报道，也给公司经营带来巨大影响，导致非上市公司经营性流动资金枯竭，进而引发乐视体系公司全面陷入资金困境。

关注

贾跃亭称法律上自己无需承担债务

尽管贾跃亭在回应函中姿态积极，但其中一段话还是引起了很多乐视债权人的关注。贾跃亭在回应函中有一段文字是这样表述的，“非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法体上讲不应由我个人承担”。虽然文中贾跃亭表示自己“出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题”。但一些债权人认为，如果从法律层面来说贾跃亭真的无须为非上市公司欠上市公司的债务买单，那么恐怕他们的债权就变得更加难以预料。

不过，贾跃亭表示，自己已经积极与上市公司充分讨论沟通，提出了明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任。同时他表示，美国FF公司融资已经取得重大进展，“目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF91量产销售和按时交付”。这或许是文中唯一间接表明其“无法回国”的原因。

回应

甘薇称贾跃亭与家庭已“负债累累”

据媒体报道，此前从中国赴美与贾跃亭会合的甘薇目前已经回到国内。有消息称甘薇是在2017年12月31日回国的。昨天，她在贾跃亭微博发出5分钟后即发布了微博，表示自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。

去年12月23日，盛大文学原CEO、火星小说创始人侯小强在社交媒体上曝出贾跃亭的妻子甘薇也已经成功抵达美国。他当时发文称，自己当天在美国洛杉矶试驾了FF91，并见到了贾跃亭及其妻子甘薇。此前贾跃亭夫妇一直强调甘薇并没有一同前往美国而是留在了北京，以此反驳贾跃亭赴美是“跑路”的说法。去年7月4日，针对贾跃亭“跑路”的舆论，甘薇曾发布微博称：“谣言止于智者。我们全家老小都在北京。”当时还发出了自己的位置——北京·乐视控股集团大厦，从侧面回击了跑路传闻。

贾跃亭昨天在微博中称，为更好地解决上市公司债务问题，自己已委托甘薇、贾跃民全权代理自己行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇、贾跃民全权负责处理。“我会竭尽全力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题，稳妥处置上市公司风险，切实保护投资者合法权益。”对此，甘薇昨天也确认，受老贾委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题，将与债务小组全力以赴解决债务问题。

甘薇昨天还表示此前一直备受质疑的贾跃亭套现减持的近百亿元并没有用于个人及家庭使用。她盘点贾跃亭的家底称，贾跃亭减持股票所得97亿元，缴税20亿元；另外质押股票贷款69亿元，2014年至今利息支出17.4亿元；股权投资约16亿元；经营投入约152亿元。“（这些钱）不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保了100多亿元，个人及家庭两套房产和资产都被冻结、负债累累。”

聚焦

乐视网否认与贾跃亭达成债务解决方案

昨天晚间，处于停牌之中的上市公司乐视网一口气发布了12条公告，其中包括针对贾跃亭数小时前发布的微博内容予以回应的一份澄清公告。乐视网在公告中称，公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致公司对上游供应商形成大量欠款无法支付，出现大量债务违约和诉讼情形，危及公司信用体系，现金流极度紧张，日常经营出现问题。乐视网表示，公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临的资金问题，恢复公司正常经营。但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。这与贾跃亭所称“自己已经积极与上市公司充分讨论沟通，提出了明确的还款意愿和初步方案”的说法并不一致。根据贾跃亭的说法，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，但目前来看上市公司未予认可。

动态

乐视网披露多桩涉贾跃亭关联交易

尽管澄清与贾跃亭并未达成解决债务的方案，但乐视网昨天发布了多桩涉及贾跃亭的关联交易方案。其中包括上市公司乐视网收购贾跃亭妻子甘薇控股的北京乐漾影视传媒有限公司的47.8261%股权。根据此前披露的信息显示，截至去年2月份，甘薇直接持有乐漾影视 83.53%的股份。

此外，昨天乐视网宣布拟以9290万元将乐视商城等资产注入上市体系，通过以资抵债的方式解决上市公司与关联方之间应收账款问题。另外，乐视网旗下新乐视智家确定了增资方案，拟按照120亿以上估值融资30亿元：其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元；拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。目前已确定乐视网以现有债权作价投入3亿元，天津嘉睿以现金增资3亿元。

文/本报记者 张钦

(责编：冯粒、赵爽)