原标题：支付宝移动支付占比已超八成

本报讯（记者 程婕）昨天，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。1月3日起，用户可以打开支付宝App，查看自己的2017年度账单。

数据显示，随着移动支付的普及，不带钱包出门已成为中国人的新习惯。2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，创下新高。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。

支付宝全民账单显示，2017年全国5.2亿支付宝用户的移动支付占比为82%；贵州、山西以92%并列第一，均创新高。移动支付占比超过90%的省份超过11个，而前一年仅有一个。

“阿里数据”发布的数据也证实了这一趋势：过去3年，整个箱包类的搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。

移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的4000多万小商家靠一张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人都能支持手机支付。

公交、地铁均支持移动支付。随着技术突破，2017年，超过30个城市的公交、地铁都先后支持支付宝，不少网友感叹“出门带钱包的最后一个理由也没了”。

而各地公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已做到市民不用出行，坐在家中也能缴费、办事。2017年，2亿多市民在支付宝的城市服务中办理过包括社保、交通、民政等12大类的100多种服务。

缴费、购物、出行都不用钱包的这一便利，正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户，支付总笔数较2016年增长了306%。这一生活方式正在全球普及。

移动支付也让贫困地区获得了更多机会，在832个国家级贫困县和连片特困地区县中，蚂蚁金服服务了795个，为其提供便捷的支付、信贷等服务。2017年，这些地方的平均移动支付比例为90%。

因移动支付而积累的信用，还能让社会资源更高效地运转。比如信用免押金，至2017年底，芝麻信用已累计为4150万用户免押金超过400亿。减免的押金，用户可以用在更重要的地方，为社会创造更多价值。

(责编：冯粒、赵爽)