银监会查处广发银行违规担保案出资机构

2017年12月8日和12月22日，银监会分别依法公开了广发银行惠州分行违规担保案件中的案发机构和通道机构的查处情况，近日又依法对涉及该案的13家出资机构作出了行政处罚，罚没金额合计13.41亿元。同时，对这些出资机构的45名责任人作出行政处罚。至此，广发银行违规担保案件监管立案调查和行政处罚工作已基本结束。

这些机构包括中国邮政储蓄银行、恒丰银行、兴业银行郑州分行、兴业银行青岛分行等。对这些机构没收违法所得6.61亿元，并处1倍罚款6.61亿元，其他违规罚款1930万元，罚没金额合计13.41亿元。

银监会相关负责人表示，这些出资机构业务开展不审慎，合规意识淡漠，以通道作为隐匿风险和规避监管的手段，用同业保函等协议为风险兜底，严重违反监管的禁止性规定，个别机构甚至屡查屡犯。机构对项目尽职调查不到位，投后管理缺失，借创新之名拉长融资链条，推高金融杠杆，助推乱象，扰乱市场秩序，同时过度追求业务发展规模和速度，资金损失数额巨大。

银监会将进一步深化整治银行业市场乱象，严厉打击违法违规经营活动，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

(责编：蒋琪、李栋)