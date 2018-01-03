中国光伏年发电量超千亿千瓦时

新华社北京1月2日电 （记者刘羊旸）记者2日从国家能源局获悉，2017年1至11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72％，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。

据介绍，1069亿千瓦时的光伏发电量可替代3300万吨标准煤，减排二氧化碳9300万吨。

据悉，2017年我国光伏发电发展呈现三个新特点——

一是分布式光伏发展提速。2017年1至11月，分布式光伏新增装机1723万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍。

二是光伏新增装机分布地域转移特征明显。2017年1至11月，西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点，而中东部成为我国光伏发电热点地区，其中华东地区和华中地区新增装机同比分别增加9个百分点和6个百分点。

三是新方式促进光伏发电发展。“光伏领跑者”计划的实施取得良好效果，光伏产业技术进步明显，成本实现大幅下降。

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