原标题：[微话题]环保税法落地须强化制度保障

2018年1月1日起，备受关注的《中华人民共和国环境保护税法》开始施行，意味着环保税正式开征。网民认为，环保税法释放出保护和改善生态环境的利好信号。未来要让环保税每一分钱都用于环保，关键在于相关制度的保障。

网民“于平”称，过去的排污费作为行政收费，征收层级较低，收起来也比较随意，有的地方在征收中实行摊派，随意增加企业负担；有的地方“放水养鱼”，把排污收费变成收费排污；有的地方为了招商引资，还出现地方政府用财政资金帮企业代缴排污费的现象。作为一个法定税种，环保税层级更高，其征收遵循了税收法定原则。征收的标准和程序受到严格规范，地方官员今后无论是想多收还是少收，恐怕再也难以“任性”。

从企业角度来看，网民“夏海军”认为，企业要以“长线思维”看待新税种。新税将迫使企业加大污染物治理投入。同时，市场准入门槛的提高，也将行业内“散乱污”小企业逐步淘汰。因此，从长远来看，无论对企业本身还是对行业和社会，这都是十分有利的。

一些网民指出，让环保税每一分钱都用于环保，除了法律上的宣示外，更关键在于相关制度的保障。

网民“林旻煜”表示，为了充分推动绿色发展，环保税法的落实应有配套措施，在征收之外，应强化污染排放的附带问责机制，进而用市场调节和监管的手段敦促企业适应社会发展变化，承担社会责任，提升自身的清洁生产能力。

网民“樊大彧”认为，要实现环保税的精准征收，关键在于大幅提升有关部门的污染物监测能力。环保税法明确规定，税务机关和环境保护主管部门建立工作配合机制。

网民“胡建兵”建议，征收环保税后，要明确各方的权责。通过环保税这个杠杆，调节发展和保护的关系，透过市场机制来分配环境资源。有关部门必须转变环境保护行政机制为主的理念，解决制约中国环保行业发展投资资金不足、监管力度不够等问题。

(责编：蒋琪、李栋)