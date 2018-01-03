我科学家研制成功新型铝—石墨烯电池

本报北京1月2日电 （余建斌、周炜）近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。

一片片泛着金属光泽的深灰色薄膜，就是团队最新研发的铝—石墨烯电池。它的正极是石墨烯薄膜，负极是金属铝。把两片电池串联在一起，就能点亮一组LED灯。经过测试，石墨烯正极的比容量达到120mAh/g（毫安时每克），在25万次充放电循环后仍能保持91%的容量；同时其倍率性能优异，快速充电可1.1秒内充满电，仍具有111mAh/g的可逆比容量。

同时，这种电池可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作，可谓既耐高温，又抗严寒。在零下30摄氏度的环境中，这种新型电池能实现1000次充放电性能不减，而在100度的环境中，它能实现4.5万次稳定循环。这种新型电池是柔性的，将它弯折1万次后，容量完全保持；而且即使电芯暴露于火焰中也不会起火或爆炸。

“这种铝—石墨烯‘超级’电池，倍率性能和循环寿命远远超过其他电池，比超级电容器具有更高的能量密度，相当的倍率性能和循环寿命。”浙江大学高分子科学与工程学系教授高超说。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 12 版）

(责编：赵爽、李栋)