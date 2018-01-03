我国铁路三大领域成套技术体系世界领先

2日，记者从中国铁路总公司获悉，到2017年，中国铁路在高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域成套技术体系进一步完善，保持世界领先水平。其中“复兴号”实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。到2020年，“复兴号”动车保有量将达900组以上。
中国铁路总公司总经理陆东福介绍，党的十八大以来，我国铁路技术标准和装备水平大幅提升，形成一大批具有自主知识产权的技术创新成果。在“复兴号”动车组取得显著成果的同时，铁路建设攻克了艰险山区复杂工程地质等难题，兰渝铁路、西成高铁开通运营，让“蜀道难”成为历史。依托京张高铁等重大项目，复杂艰险地质条件下桥梁、隧道等重大工程技术攻关取得新突破。
陆东福说，到2017年底，全国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高铁2.5万公里，占世界高铁总量的66.3%。动车组上线运营达2522组、较2013年增长149%，高速铁路、既有线提速、高原铁路、高寒铁路、重载铁路等技术均达到世界先进水平。
此外，我国铁路信息化建设进展顺利。陆东福透露，自主化列控系统、智能牵引供电系统、高铁地震预警系统等,功能不断优化，设备监测检测、故障预警技术和应急救援能力显著提升；同时，12306和95306网站功能升级完善，铁路客运电子支付和货运POS机支付交易额分别同比增长28.2%和159.7%。
目前，中国铁路已发布铁路信息化总体规划和大数据应用实施方案，大数据中心已经开工建设。
据悉，到2020年，我国铁路多个领域将领先世界。届时高铁运营里程3万公里左右，覆盖80%以上的大城市，动车组保有量达到3800标准组左右。
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