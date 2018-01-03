中国朝网络强国目标奋进 时间表和路线图更加清晰

网络强国 中国发力(网络强国新时代(15))
作为网民规模全球第一、数字经济规模全球第二的网络大国，中国并不满足于当下成就，而是朝着网络强国的目标奋进。中共十九大报告在“加快建设创新型国家”部分专门提出，要为建设网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。
在不久前召开的2018年全国工业和信息化工作会议上，工信部部长苗圩表示，力争2035年初步建成网络强国，网络空间综合实力进入全球第一梯队。自此，中国建设网络强国的“时间表”和“路线图”更加清晰。
强基础，升级网络设施
基础不牢，地动山摇。打造网络强国，完备的网络基础设施和供给能力是前提。中国从1994年全功能接入国际互联网，是互联网世界的后来者，虽然20余年来，中国互联网取得长足进步，但起步较晚所带来的基础薄弱的问题依然存在。
日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，指出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
“IPv6对中国的深远意义在于，摆脱了IPv4时代的被动局面，可以与发达国家站在同一起跑线上。”中国互联网协会理事长、中国工程院院士邬贺铨表示。
布局有“下一代互联网”之称的IPv6网络，展现出中国在基础层面推进网络强国建设的远见和雄心。同样，在5G网络领域，中国也下了先手棋。
作为全球互联网界的兵家必争之地，“5G网络”是中国未来抢占互联网高地的必由之路。2017年，中国5G技术研发取得积极进展，第二阶段试验已完成，中频段频率规划率先发布，网络架构等技术成为国际标准，同时还建成了15个5G外场试验基站……
工信部表示，未来将推进5G产业链成熟和安全配套保障，补齐芯片、高频器件等产业短板，完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准。同时，在网络基础设施方面，还将加快百兆宽带普及，推进千兆城市建设，实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖，全面完成13万个行政村光纤宽带建设和升级改造。推动4G网络覆盖和速率提升、移动流量平均资费降低。
“要启动一批战略行动和重大工程，突破信息领域核心技术，推动网络升级换代，同时加大网络提速降费力度，让网络服务更加普惠。”苗圩表示。
促融合，发展数字经济
刷脸进站、手机点菜、网上试衣……如今，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等技术逐渐成熟，互联网为各经济领域转型升级提供了新路径。制造、交通、餐饮、服装等各行各业，都在与互联网的融合中焕发新的生机。由此带来的以“互联网+”为支撑的数字经济，也成为中国供给侧结构性改革的重要抓手。
比如，在制造业领域，国务院日前印发了《关于深化“互联网 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。
推动网络信息技术与各领域融合，在中国拥有得天独厚的优势。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，中国网民规模达到7.51亿，手机网民规模已达7.24亿。互联网的迅速普及颠覆了中国人的消费习惯，电子商务、网络支付、共享单车、人工智能等也在不断重构人们的生活方式。
在这一背景下，互联网经济正在加速与经济社会各领域深度融合，成为促进中国经济社会转型、建设网络强国的重要推动力。
可以预见，中国将进一步推动互联网、大数据、人工智能等与各行各业的深度融合，推动新产业和新业态不断涌现，从而为经济高质量和可持续发展带来新动能，优化发展方式，重塑经济格局，为建设网络强国注入活力。
保安全，筑牢技术防线
建设网络强国，网络安全是底线，也是中国掌握互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全的必然选择。
中国网络安全人才缺口有多大？据东南大学网络空间安全学院院长程光介绍，按照当前中国7亿网民测算，中国网络安全人才缺口大约有70万—140万人。
“从检查的情况看，不管是经济发达地区还是相对落后地区，网络安全技术人才都比较匮乏。”在日前举行的十二届全国人大常委会第三十一次会议上，针对网络安全问题，全国人大常委会副委员长王胜俊指出，现有的网络运营单位技术人才对网络安全风险的监控、应急处置和综合防护能力不足，难以适应保障网络安全的需要。同时，受到编制、职务、薪资等因素制约，许多地方网信、公安、通信管理、工信等单位往往招不到或留不住专业技术人才。
网络安全是技术更新最快的领域之一，也是监管难度最大的领域之一。工信部表示，2018年将加强网络安全审查、数据跨境评估，制定促进网络安全产业发展指导性文件，大力度保护个人信息和网络数据安全。
发展网信事业，网络安全是前提。没有网络安全，就没有国家安全。在中国建设网络强国的未来画卷中，网络安全建设将成为重中之重。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】