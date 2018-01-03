原标题：不可忽视！中国“新四大发明”正改变世界

原标题：不可忽视！中国“新四大发明”正改变世界

中国制造和设计的创意发明正在塑造全世界在数字化领域的进步。与中国古代的四大发明一样，中国最近的“新四大发明”也具有3个基本特征：中国制造和设计、丰富日常生活、推动全球进步。

新四大发明之首：微信 中国的大多数网民都在使用微信。这是世界上首款具有媒体特性的社交网络：提供使中国媒体产业变得更强大且更客观的自媒体生态体系。在短时间内，微信的自媒体就已打破中国的传统媒体产业。除使中国媒体产业更繁荣且更分散外，微信的自媒体还已影响全球科技进步。

新四大发明之二：WiFi万能钥匙 这是世界上具有突破性的将共享经济带入全世界上网领域的平台。在中国，该平台已成为日常生活中连接WiFi的同义词。通过提供更便捷的免费上网方式，WiFi万能钥匙已为整个互联网产业增加新的吸引用户能力。至关重要的是，WiFi万能钥匙的引入已使许多人首次上网并使人们增加上网时长，从而为互联网创造新的商业价值。

新四大发明之三：摩拜单车 具有革命性的无桩式自行车共享模式为可持续发展的交通翻开新篇章。中国也成为世界上最大的交通共享市场，在全球市场占据67%的份额。包括美国和新加坡在内的世界各国政府都在欢迎摩拜单车和ofo等中国初创企业在其国内城市开展此类业务。

新四大发明之四：支付宝 阿里巴巴推出的移动二维码支付是来自中国的一种具有原创性的无现金社会解决方案。信用卡在美国历经几十年才成为主流，但支付宝的移动二维码支付方式仅用几年时间就成为一种全国性的支付规范。2016年中国的移动支付市场规模已接近美国市场的50倍。随着庞大的支付宝用户群赴全世界各地旅游，这种服务已走出中国国门并扩展至世界。

总结：中国的创意发明正在改变世界。尽管西方人或许由于缺乏了解而普遍看不起中国的商业发展，但如今来自中国移动时代的创意发明已证明中国是不可忽视的强大的全球游戏改变者。▲(丁雨晴译)

(责编：赵爽、李栋)