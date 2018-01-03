原标题：北京5日起可网上补缴居民医保 来看缴费步骤

5日起可网上补缴居民医保

今年1月1日起，本市实施统一的城乡居民医疗保险制度。北京晨报记者昨天从市人力社保局获悉，1月1日0时03分丰台区南苑医院急诊接诊第一位农村户籍城乡居民医保参保患者，顺利完成持卡就医，实时结算。目前，全市已完成参保登记的337.6万城乡居民中，约有86.8%的参保人员完成了首批银行扣款。如银行扣款未成功，从1月5日起可在网上自助缴费，次日享受医保服务。

86.8%参保人员完成银行扣款

截至1月1日16时，全市843家定点医疗机构共接诊城乡居民门诊患者98201人次，其中原新农合参保人员31482人次、原城镇居民参保人员66719人次，共发生医保内医疗费用744.8万元，城乡居民医保基金支付208.19万元。本市统一的城乡居民医保制度全面顺利实施。

市人力社保局介绍，制度实施前期，全市人力社保系统工作人员在本辖区内开展多点巡查、驻院值守，及时掌握情况，发现问题，全力推进城乡居民基本医疗保险制度有序实施。2017年12月31日晚，市区两级人力社保工作人员、各定点医疗机构医务人员、信息系统运营管理人员值守在工作一线。到12月31日24点，800多家新增原新农合定点医疗机构和2000多家原城镇居民定点医疗机构按时完成信息系统升级及切换，系统运行平稳，就诊秩序有序。

目前，为农村居民已制成的社保卡通过各街镇社保所全部发放到农村居民手中。在已完成参保登记的337.6万城乡居民中，约有86.8%的参保人员完成了首批银行扣款，部分在校学生的参保登记仍在进行之中。

网上自助缴费次日可享受医保

由于今年是统一实施城乡居民医疗保险制度的首年，银行扣款时间从2017年12月起至2018年2月28日。据悉，以往城乡居民集中参保时间为每年的9月至11月，银行共有三次扣款时间，如果错过扣款则次年无法享受医保待遇。从今年1月5日起，市人力社保局将开通网上自助缴费功能。参保人采用网上自助缴费，可登录“北京市社会保险网上服务平台”，在首页场景服务中，选择“网上自助缴费”服务，缴费人录入参保人相关信息并通过验证后，即可弹出缴费页面。缴费页面还提供了二维码扫码缴费，快捷支付及网银支付三种缴费通道，缴费人可根据需要，选择其中一种通道进行缴费。待缴费成功后，缴费人即可收到缴费成功的短信通知。次日，参保人即可享受城乡居民医疗保险提供的保险服务。

■网上自助缴费步骤

1 登录“北京市社会保险网上服务平台”(见图)

2 在首页场景服务中，选择“网上自助缴费”

3 录入参保人相关信息，通过验证后弹出缴费页面

4 在缴费页面中选择一种缴费方式(二维码扫码缴费、快捷支付或网银支付)

5 缴费成功后将收到短信通知

参保人次日即可享受医保服务

■晨报提醒

定点医院别忘选择基层医院

城乡老年人和劳动年龄内居民门诊实行“基层首诊”制度，经基层医院首诊转诊后，才可前往二级、三级定点医院就诊。如果您在选择本人的定点医院时，未选择一级及以下基层医院，请尽快前往本人参保地社保所进行重新选择或变更。

已收到社保卡并且缴费成功的参保人，需先到本人所选定点医院中的一级及以下医院或中医、专科中的一级及以下医院做首诊转诊，经首诊转诊后的180天以内，参保人员可直接到本人所选3家定点医院及A类、中医、专科等290余家共同的定点医院直接就诊；急诊不需要基层首诊，在本市医保定点医院可直接急诊就医。

已收到社保卡但未缴费成功的参保人员，需持卡按照以上流程到基层首诊后，再到本人所选3家定点医院和A类、中医、专科等290余家共同的定点医院直接就诊，全额垫付医疗费用，再到居住地社保所申请手工报销。

未收到社保卡的参保人员，应到参保地社保所查询本人社保卡发卡状态，需持临时卡按照以上流程到基层首诊后，就诊于本人所选3家定点医院和290余家A类、中医、专科医院，全额垫付医疗费用，再到居住地社保所申请手工报销。

北京晨报记者 陈琳

(责编：赵爽、李栋)