苹果提前启动电池更换计划 需花费218元

苹果提前启动电池更换计划
本报讯(记者赵莹莹)比公布的时间提前1个月，苹果启动了218元更换电池的计划。记者从消费者和苹果官方客服处证实，从昨天起，北京的iPhone手机用户已经可以预约更换电池的服务，不过，需要小心的是，在一些假冒授权维修点的“李鬼”店，除了218元的电池费用外，消费者还被要求支付99元的服务费。
“花218元的价格去官方更换一块电池，而不是6000元的价格去换一部手机。”2017年的最后一个工作日，苹果中国方面发出的《致广大用户的说明》里，让一些“果粉”动了心。“我的手机电池用3年了，是该换一换了。”持有iPhone 6的用户李先生昨天就着急地询问更换电池的事儿。意料之外的是，客服人员告诉他，不用等到1月底，从即日起就可以218元的价格更换电池。“我是港版手机，但被告知只要保留有购物发票，依然可以前往苹果各直营店更换电池。”
按照苹果中国方面此前公布的信息，此次218元更换电池的计划要从2018年1月底启动，一直持续到2018年12月。不过，昨天记者先后致电了苹果直营店和授权维修点的客服电话，工作人员均表示目前已经可以接受更换电池的预约。 记者在咨询中发现，不同于直营的apple store，在个别假冒授权维修点的“李鬼”店，除了218元的电池更换费用外，消费者还被要求单独支付一笔服务费。在位于崇文门新世界的维修点，工作人员表示，自己属于授权维修，最快今天上午就可以预约更换电池，但除了218元的电池费用之外，记者还需支付一笔99元的服务费。而在东直门的另一维修点，工作人员同样提出要加收一笔99元的“人工费”，“只要打开了机器，都有这么一笔人工费。”对此，苹果客服人员表示，在苹果自营店此项服务并无服务费一说。
经记者多次证实，针对已不在保修范围内的iPhone 6以及后续机型，都可以参加218元更换电池的服务，需要iPhone手机用户提前预约，并在前往店面维修时携带发票、保修卡等证明凭证。目前，除了中国大陆的行货之外，在港澳台地区购买手机的用户也可参加218元更换电池服务，但原则上必须提供购物发票。
需要提醒的是，如果用户此前在非官方渠道更换过电池，或者通过第三方渠道拆机更换过零件，都将无法参加218元的计划。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】