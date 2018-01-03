原标题：苹果提前启动电池更换计划 需花费218元

苹果提前启动电池更换计划

本报讯(记者赵莹莹)比公布的时间提前1个月，苹果启动了218元更换电池的计划。记者从消费者和苹果官方客服处证实，从昨天起，北京的iPhone手机用户已经可以预约更换电池的服务，不过，需要小心的是，在一些假冒授权维修点的“李鬼”店，除了218元的电池费用外，消费者还被要求支付99元的服务费。

“花218元的价格去官方更换一块电池，而不是6000元的价格去换一部手机。”2017年的最后一个工作日，苹果中国方面发出的《致广大用户的说明》里，让一些“果粉”动了心。“我的手机电池用3年了，是该换一换了。”持有iPhone 6的用户李先生昨天就着急地询问更换电池的事儿。意料之外的是，客服人员告诉他，不用等到1月底，从即日起就可以218元的价格更换电池。“我是港版手机，但被告知只要保留有购物发票，依然可以前往苹果各直营店更换电池。”

按照苹果中国方面此前公布的信息，此次218元更换电池的计划要从2018年1月底启动，一直持续到2018年12月。不过，昨天记者先后致电了苹果直营店和授权维修点的客服电话，工作人员均表示目前已经可以接受更换电池的预约。 记者在咨询中发现，不同于直营的apple store，在个别假冒授权维修点的“李鬼”店，除了218元的电池更换费用外，消费者还被要求单独支付一笔服务费。在位于崇文门新世界的维修点，工作人员表示，自己属于授权维修，最快今天上午就可以预约更换电池，但除了218元的电池费用之外，记者还需支付一笔99元的服务费。而在东直门的另一维修点，工作人员同样提出要加收一笔99元的“人工费”，“只要打开了机器，都有这么一笔人工费。”对此，苹果客服人员表示，在苹果自营店此项服务并无服务费一说。

经记者多次证实，针对已不在保修范围内的iPhone 6以及后续机型，都可以参加218元更换电池的服务，需要iPhone手机用户提前预约，并在前往店面维修时携带发票、保修卡等证明凭证。目前，除了中国大陆的行货之外，在港澳台地区购买手机的用户也可参加218元更换电池服务，但原则上必须提供购物发票。

需要提醒的是，如果用户此前在非官方渠道更换过电池，或者通过第三方渠道拆机更换过零件，都将无法参加218元的计划。

(责编：赵爽、李栋)