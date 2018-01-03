中国太保寿险“e闪赔”打造极致理赔体验

日前，中国太保集团旗下中国太保寿险与阿里旗下蚂蚁金服合作研发的“e闪赔”在深圳市中医院正式上线。仅需不到5秒，客户就可以完成医疗保险理赔申请，并使用支付宝钱包直接收取理赔款。

“‘e闪赔’太方便了，看病理赔一键申请,再也无需东奔西跑了！”一名在深圳中医院就诊的客户梁先生表示，通过支付宝一键申请，就诊信息及医疗费用信息即时传输到中国太保寿险理赔系统，完成医疗信息自动录入、自动理算并实时支付到指定的银行卡或支付宝账户。

按照传统的理赔流程，患者需要提供住院病历、出院结算单等一系列材料去保险公司进行理赔审批，这往往导致客户难以及时获得理赔款。针对这一痛点，中国太保寿险推出的“e闪赔”服务，通过与深圳中医院和支付宝的合作，实现了医疗就诊数据和保险公司理赔系统数据直联互通，将理赔服务前置，客户无需提供理赔资料，打开“支付宝钱包-我的保障”进入“商保快赔”，开启服务授权，就诊后，即可通过“商保快赔”发起理赔申请，理赔款直接打到指定银行卡或支付宝余额。目前，该服务在深圳市中医院率先上线，后续还将在更多的医院陆续上线。

中国太保寿险副总经理、首席数字官周晓楠表示，中国太保寿险在集团转型2.0整体规划下，积极践行“数字太保”战略，未来，将加快“e闪赔”进程，扩大合作医疗机构范围，建立数据对接标准，搭建医疗数据对接平台，实现客户授权诊疗信息实时获取，打造商保客户诊疗、保险服务一体化理赔新模式。

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(责编：赵爽、李栋)