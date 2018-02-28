2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0%

人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。全国居民人均可支配收入中位数22408元，增长7.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，比上年增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%。城镇居民人均可支配收入中位数33834元，增长7.2%。农村居民人均可支配收入13432元，比上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。农村居民人均可支配收入中位数11969元，增长7.4%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入5958元，中等偏下收入组人均可支配收入13843元，中等收入组人均可支配收入22495元，中等偏上收入组人均可支配收入34547元，高收入组人均可支配收入64934元。全国农民工人均月收入3485元，比上年增长6.4%。

《公报》表示，全国居民人均消费支出18322元，比上年增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。按常住地分，城镇居民人均消费支出24445元，增长5.9%，扣除价格因素，实际增长4.1%；农村居民人均消费支出10955元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长6.8%。恩格尔系数为29.3%，比上年下降0.8个百分点，其中城镇为28.6%，农村为31.2%。

《公报》强调，按照每人每年2300元（2010年不变价）的农村贫困标准计算，2017年，年末农村贫困人口3046万人，比上年末减少1289万人；贫困发生率[54]3.1%，比上年下降1.4个百分点。贫困地区[55]农村居民人均可支配收入9377元，比上年增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.1%。

《公报》指出，年末全国参加城镇职工基本养老保险人数40199万人，比上年末增加2269万人。参加城乡居民基本养老保险人数51255万人，增加408万人。参加基本医疗保险人数117664万人，增加43272万人。其中，参加职工基本医疗保险人数30320万人，增加789万人；参加城乡居民基本医疗保险人数87343万人，增加42483万人。参加失业保险人数18784万人，增加695万人。年末全国领取失业保险金人数220万人。参加工伤保险人数22726万人，增加836万人，其中参加工伤保险的农民工7807万人，增加297万人。参加生育保险人数19240万人，增加789万人。年末全国共有1264万人享受城市居民最低生活保障，4047万人享受农村居民最低生活保障，467万人享受农村特困人员[57]救助供养。全年资助5203万人参加基本医疗保险，医疗救助3536万人次。国家抚恤、补助各类优抚对象859万人。

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